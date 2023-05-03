Цей рецепт шукають усі: як приготувати шикарні булочки з начинкою з бюджетних продуктів

Їхній плюс — начинку можете робити з того, що є вдома

Пишні, ароматні домашні булочки навряд чи залишать когось байдужим. Ця випічка підкорює кожного, хто хоча б мимохідь почув цей неймовірний аромат.

Саме такі напрочуд смачні солодкі булочки з начинкою за рецептом "Коліжанки" ми сьогодні приготуємо. Пухке тісто, солодка начинка та вдала посипка роблять цю випічку досконалою. Почастувавши такими булочками своїх близьких, ви їх надовго зарядите позитивним настроєм.

Як приготувати булочки з начинкою

Інгредієнти

Для тіста:

борошно 400 — 420 г;

яйце – 1 шт.;

молоко тепле – 200 г;

цукор – 3 ст.

масло вершкове – 50 г;

дріжджі – 7 г;

сіль — 1 ч.л;

олія – 3 ст.л.

Для присипки:

цукор – 30 г;

борошно — 30 г;

масло вершкове – 15 г.

Начинка може бути на свій смак — згущене молоко, варення, джем.

Спосіб приготування:

Змішайте тепле молоко з цукром (1 ст. л.) та дріжджами. Додайте 3 ст. л. просіяного борошна. Залишіть на 30 хвилин. За цей час змішайте яйце, сіль, цукор та розтоплене вершкове масло. Додайте суміш в опару і ретельно перемішайте. Порційно введіть борошно, замішуючи тісто. Влийте олію, вимісіть тісто руками. Посуд змастіть олією, покладіть тісто в неї та залиште на 30 хвилин в теплому місці. Для присипки змішайте борошно з цукром, додайте масло і перетріть в крихту. Тісто розділіть на рівні частини. Кожну частину необхідно скотити в кульку, накрити плівкою та залишити на 10 хвилин. Начинку покладіть у коржик і сформуйте булочку. Змастіть булочку яйцем і посипте присипкою. Випікайте 25-30 хвилин при температурі 180 градусів.

У булочці можна приготувати оригінальний сніданок. Страва відмінно підходить для швидкого приймання їжі.