Врятує студентський спосіб: як смажити рибу, щоб сковорідка лишилась чистою

Цей спосіб годиться і для м’яса

Смажена риба — дуже смачна основна страва. З будь-яким гарніром вона може стати ідеальним обідом або вечерею на всю сім’ю. Але найгірша частина — відмивати після цього сковорідку від нагару.

Але є старий "студентський" спосіб приготування, який дозволить залишити сковорідку після риби чи м’яса чистою. Про нього розповіли на порталі ProstoWay. Це ідеальне рішення для тих, хто "обожнює" мити нагар після смаження. На виручку приходить звичайний пергамент.

Як класти пергамент на сковорідку

Слід відрізати шматочок пергаменту, застелити ним сковорідку і лише потім додати олію. Коли вона розігріється, викласти рибу в паніруванні чи в клярі та готувати до м’якості. При цьому золотиста хрумка скоринка буде, адже олія все ж є, просто немає її контакту з поверхнею сковороди.

Єдиний момент — пергамент повинен бути якісним. Також згодиться і фольга — особливо якщо немає кришки. Її можна згорнути в одноразову кришку за потреби. Також ми писали, як дати "друге життя" сковороді з антипригарним покриттям.