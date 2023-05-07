Просто залийте пиво у сковорідку: хитрість, яка допоможе вам на кухні

Ваші сковорідки будуть виглядати як новенькі

Під час приготування на сковороді залишається жир, який потім в’їдається у поверхню. Як наслідок — з’являється нагар, який погано відмивається.

Але не поспішайте викидати такий посуд. Разом з Ukr.Media розповімо, як очистити сковорідку від нагару в домашніх умовах за допомогою одного лише інгредієнта.

Як очистити сковороду від жиру та бруду

Виявляється, пиво – це не лише улюблений напій багатьох людей, але й ефективний засіб для боротьби із забрудненнями на кухні. Пивні компоненти та кислоти діють як чудодійний засіб для видалення жиру та бруду зі сковорідок та каструль.

Для цього просто налийте пиво в посуд і залиште на кілька хвилин — час залежить від товщини забруднень. Компоненти пива швидко і легко розпушують осад, що накопичився. Через 15-20 хвилин ви зможете легко очистити кухонне приладдя звичайним способом. Якщо забруднення занадто стійкі – залиште посуд у пиві на годину або більше

Тому якщо хочете використовувати його для очищення кухонного посуду, знайте, що це дуже ефективно. Вам для цього потрібно лише кілька хвилин вільного часу.

А чи знали ви, що нову сковороду потрібно правильно підготувати до використання? Це допоможе продовжити термін служби виробу і позбавить деяких негативних моментів.