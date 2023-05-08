Допоможуть бульбашки: як визначити якість соняшникової олії прямо в магазині

Дві секунди часу — і ви впевнені у його якості

Рослинна олія – це продукт, який господині найчастіше використовують у приготуванні різноманітних страв. Однак на полицях магазину все частіше можна зустріти неякісну продукцію.

Перевірити якість олії можна навіть не виходячи з магазину. Разом з FoodOboz поділимося з вами найпростішими способами перевірити цей продукт.

Як перевірити якість соняшникової олії у магазині

Для цього вам потрібно взяти пляшку з маслом, перевернути його вгору дном і злегка струсити. Якщо ви помітите дрібні бульбашки – це свідчить, що продукт якісний і його можна сміливо купувати. Якщо масло при струшуванні залишилося однорідним і не змінило консистенцію — швидше за все, перед вами підробка.

Як перевірити якість соняшникової олії вдома

Якщо ви не перевірили в магазині якість олії – не засмучуйтесь. Це можна зробити вдома двома способами.

Для першого способу вам знадобиться сіль. Її потрібно спробувати розчинити в 50 мл олії, обов’язково при цьому добре перемішати масу. Якщо сіль легко розчиняється в маслі, це означає, що продукт містить надлишок води. Якщо масло якісне і без домішок – сіль не розчинятиметься в ньому.

Другий спосіб підходить у тому випадку, якщо ви придбали нерафіновану олію. Для перевірки потрібно крапнути трохи продукту на задній бік руки. Якщо масло легко розтікається – воно якісне та свіже. Якщо навпаки — це свідчить про те, що масло почало псуватися.

Раніше ми розповідали як визначити натуральне м’ясо від хімії. Для цього вам знадобиться сірник та півгодини часу.