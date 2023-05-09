Як за помахом чарівної палички: простий трюк допоможе тонко розкатати тісто

Хитрість досвідчених кулінарів

Багато рецептів, як улюблені бабусині булочки з маком, потребує розкочування тіста. Але це дуже марудна робота — тісто прилипає до рук, качалки, поверхні.

Є хитрість, яка допоможе легко і просто розкатати тісто у тоненький пласт. Про цей спосіб розповіли на порталі Ukr.Media.

Полотняна тканина зверху

Найпростіший спосіб, який зробить розкочування тіста набагато простішим — це використання полотняної ганчірочки. Візьміть будь-який чистий і сухий відріз тканини, обгорніть нею качалку — і все вийде!

Борошно знизу

Працювати з тістом завжди потрібно швидко, щоб воно не висохло і не "охололо" від качалки. Щоб тісто не прилипало до дошки, краще злегка присипати його борошном. Важливо не сипати порошку багато, адже це може неприємно позначитися на вашому тісті. Також помилка багатьох кулінарів полягає в тому, що вони посипають борошном не стіл або дошку, а качалку. Цього робити не варто.

З цими порадами будь-яке тісто буде розкочуватись легко та швидко, нікуди не прилипаючи. Що ж стосується конкретно дріжджового тіста, то є поширені помилки, через які воно не вдається.