Як правильно відкривати олію: спосіб, який вас точно здивує

Нічого вигадувати не треба – все вже передбачено

Практично кожна господиня стикається з проблемою при використанні пляшки з олією. Нерідко воно може підтікати, проливатись, а широка горловина стає причиною занадто великого використання продукту.

Проте, виробники вже давно вирішили цю проблему. Чи звертали ви увагу, що під звичайною гвинтовою пробкою практично на кожній пластиковій пляшці з-під масла є друга затичка зі спеціальним кільцем? "Главред" розповідає, що має два призначення — надійно оберігати масло від протікання і служити своєрідним дозатором.

Як легко відкрити олію

Спочатку відкрутіть гвинтову пробку на пластиковій пляшці олії. Після цього акуратно відкоркуйте другу пробку, потягнувши за спеціальне кільце. Тут будьте обережні та не відірвіть її.

Другу пробку переверніть і обережно помістіть її в проріз горловини пляшки з маслом кільцем вниз. Зафіксуйте пробку так, щоб кільце пішло вниз прорізів горловини, а пробка залишилася вище.

Цю пробку закріпіть так, щоб вона залишила невелике місце для витікання олії і не падала при перевертанні пляшки. Таким чином ви отримали своєрідний дозатор, який дозволить раціонально використовувати олію і не дасть їй навіть випадково виплеснутися з пляшки.

Як правильно наливати олію

При переливанні слід виявляти обережність — у разі переливання олії його складно видалити. Переливати олію потрібно через лійку або з шийки каністри. Робити це слід маленькими порціями по 200-300 грам.

Існує й інший варіант розв'язання цієї проблеми. Так що вибирайте, який вам зручніше!