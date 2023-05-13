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Коли гості дійсно на порозі: рецепт пирога "Гості на порозі"

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пиріг дуже вас врятує, коли немає часу готувати
Пиріг дуже вас врятує, коли немає часу готувати. Фото babusyni-retsepty

Завдяки йому ви отримаєте масу компліментів

Часто буває, що до вас у будинок приходять зовсім несподівано друзі чи родичі, а почастувати їх нема чим. Тоді на допомогу приходять швидкі та прості рецепти.

Назва пирога, який ми готуватимемо з "Бабусиними рецептами", говорить сама за себе. Коли несподівано мають прийти гості та треба щось дуже швидко приготувати до чаю чи кави, цей пиріг – те, що треба. Він простий у приготуванні, але такий смачний, аж слинки течуть.

Як приготувати пиріг "Гості на порозі"

Інгредієнти:

  • яйця курячі – 4 шт.;
  • цукор – 400 г;
  • ванілін та сіль – по дрібці;
  • соняшникова олія – 300 мл;
  • молоко – 400 мл;
  • борошно пшеничне – 550 г;
  • розпушувач – 1 пакетик;
  • вершкове масло – для змащення;
  • волоські горіхи – для прикраси.

Спосіб приготування:

  1. У місткість вливаємо яйця, посипаємо цукром, ваніліном і добре перемішуємо. Додаємо олію і знову перемішуємо.
  2. Наливаємо молоко, всипаємо сіль і знову перемішуємо.
  3. Висипаємо борошно, розпушувач і добре перемішуємо.
  4. Форму промазуємо вершковим маслом і заливаємо тістом.
  5. Зверху прикрашаємо подрібненими грецькими горішками та відправляємо у розігріту до 170 градусів духовку на 35 хвилин.

Діставайте пиріг, готуйте улюблений чай та зустрічайте гостей. Смачного!

Теги:
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