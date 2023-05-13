Коли гості дійсно на порозі: рецепт пирога "Гості на порозі"

Завдяки йому ви отримаєте масу компліментів

Часто буває, що до вас у будинок приходять зовсім несподівано друзі чи родичі, а почастувати їх нема чим. Тоді на допомогу приходять швидкі та прості рецепти.

Назва пирога, який ми готуватимемо з "Бабусиними рецептами", говорить сама за себе. Коли несподівано мають прийти гості та треба щось дуже швидко приготувати до чаю чи кави, цей пиріг – те, що треба. Він простий у приготуванні, але такий смачний, аж слинки течуть.

Як приготувати пиріг "Гості на порозі"

Інгредієнти:

яйця курячі – 4 шт.;

цукор – 400 г;

ванілін та сіль – по дрібці;

соняшникова олія – 300 мл;

молоко – 400 мл;

борошно пшеничне – 550 г;

розпушувач – 1 пакетик;

вершкове масло – для змащення;

волоські горіхи – для прикраси.

Спосіб приготування:

У місткість вливаємо яйця, посипаємо цукром, ваніліном і добре перемішуємо. Додаємо олію і знову перемішуємо. Наливаємо молоко, всипаємо сіль і знову перемішуємо. Висипаємо борошно, розпушувач і добре перемішуємо. Форму промазуємо вершковим маслом і заливаємо тістом. Зверху прикрашаємо подрібненими грецькими горішками та відправляємо у розігріту до 170 градусів духовку на 35 хвилин.

Діставайте пиріг, готуйте улюблений чай та зустрічайте гостей. Смачного!