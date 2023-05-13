Коли гості дійсно на порозі: рецепт пирога "Гості на порозі"
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Часто буває, що до вас у будинок приходять зовсім несподівано друзі чи родичі, а почастувати їх нема чим. Тоді на допомогу приходять швидкі та прості рецепти.
Назва пирога, який ми готуватимемо з "Бабусиними рецептами", говорить сама за себе. Коли несподівано мають прийти гості та треба щось дуже швидко приготувати до чаю чи кави, цей пиріг – те, що треба. Він простий у приготуванні, але такий смачний, аж слинки течуть.
Як приготувати пиріг "Гості на порозі"
Інгредієнти:
- яйця курячі – 4 шт.;
- цукор – 400 г;
- ванілін та сіль – по дрібці;
- соняшникова олія – 300 мл;
- молоко – 400 мл;
- борошно пшеничне – 550 г;
- розпушувач – 1 пакетик;
- вершкове масло – для змащення;
- волоські горіхи – для прикраси.
Спосіб приготування:
- У місткість вливаємо яйця, посипаємо цукром, ваніліном і добре перемішуємо. Додаємо олію і знову перемішуємо.
- Наливаємо молоко, всипаємо сіль і знову перемішуємо.
- Висипаємо борошно, розпушувач і добре перемішуємо.
- Форму промазуємо вершковим маслом і заливаємо тістом.
- Зверху прикрашаємо подрібненими грецькими горішками та відправляємо у розігріту до 170 градусів духовку на 35 хвилин.
Діставайте пиріг, готуйте улюблений чай та зустрічайте гостей. Смачного!