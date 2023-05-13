Когда гости и правда на пороге: рецепт пирога "Гости на пороге"

Благодаря ему вы получите массу комплиментов

Часто бывает, что к вам в дом приходят совсем неожиданно друзья или родственники, а угостить их нечем. Тогда на помощь приходят быстрые и простые рецепты.

Название пирога, который мы будем готовить с "Бабусиними рецептами", говорит само за себя. Когда неожиданно должны прийти гости и нужно что-то очень быстро приготовить к чаю или кофе, этот пирог – то, что нужно. Он прост в приготовлении, но такой вкусный, аж слюнки текут.

Как приготовить пирог "Гости на пороге"

Ингредиенты:

яйца куриные – 4 шт.;

сахар – 400 г;

ванилин и соль – по мелочи

подсолнечное масло – 300 мл;

молоко – 400 мл;

мука пшеничная – 550 г;

разрыхлитель – 1 пакетик;

сливочное масло – для смазки;

грецкие орехи – для украшения.

Способ приготовления:

В емкость вливаем яйца, посыпаем сахаром, ванилином и хорошо перемешиваем. Добавляем масло и снова перемешиваем. Наливаем молоко, всыпаем соль и перемешиваем. Высыпаем муку, разрыхлитель и хорошо перемешиваем. Формочку промазываем сливочным маслом и заливаем тестом. Сверху украшаем измельченными греческими орешками и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 35 минут.

Доставайте пирог, готовьте любимый чай и встречайте гостей. Приятного аппетита!