Когда гости и правда на пороге: рецепт пирога "Гости на пороге"
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Часто бывает, что к вам в дом приходят совсем неожиданно друзья или родственники, а угостить их нечем. Тогда на помощь приходят быстрые и простые рецепты.
Название пирога, который мы будем готовить с "Бабусиними рецептами", говорит само за себя. Когда неожиданно должны прийти гости и нужно что-то очень быстро приготовить к чаю или кофе, этот пирог – то, что нужно. Он прост в приготовлении, но такой вкусный, аж слюнки текут.
Как приготовить пирог "Гости на пороге"
Ингредиенты:
- яйца куриные – 4 шт.;
- сахар – 400 г;
- ванилин и соль – по мелочи
- подсолнечное масло – 300 мл;
- молоко – 400 мл;
- мука пшеничная – 550 г;
- разрыхлитель – 1 пакетик;
- сливочное масло – для смазки;
- грецкие орехи – для украшения.
Способ приготовления:
- В емкость вливаем яйца, посыпаем сахаром, ванилином и хорошо перемешиваем. Добавляем масло и снова перемешиваем.
- Наливаем молоко, всыпаем соль и перемешиваем.
- Высыпаем муку, разрыхлитель и хорошо перемешиваем.
- Формочку промазываем сливочным маслом и заливаем тестом.
- Сверху украшаем измельченными греческими орешками и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 35 минут.
Доставайте пирог, готовьте любимый чай и встречайте гостей. Приятного аппетита!