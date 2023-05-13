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Когда гости и правда на пороге: рецепт пирога "Гости на пороге"

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пирог очень вас выручит, когда нет времени готовить
Пирог очень вас выручит, когда нет времени готовить. Фото babusyni-retsepty

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Часто бывает, что к вам в дом приходят совсем неожиданно друзья или родственники, а угостить их нечем. Тогда на помощь приходят быстрые и простые рецепты.

Название пирога, который мы будем готовить с "Бабусиними рецептами", говорит само за себя. Когда неожиданно должны прийти гости и нужно что-то очень быстро приготовить к чаю или кофе, этот пирог – то, что нужно. Он прост в приготовлении, но такой вкусный, аж слюнки текут.

Как приготовить пирог "Гости на пороге"

Ингредиенты:

  • яйца куриные – 4 шт.;
  • сахар – 400 г;
  • ванилин и соль – по мелочи
  • подсолнечное масло – 300 мл;
  • молоко – 400 мл;
  • мука пшеничная – 550 г;
  • разрыхлитель – 1 пакетик;
  • сливочное масло – для смазки;
  • грецкие орехи – для украшения.

Способ приготовления:

  1. В емкость вливаем яйца, посыпаем сахаром, ванилином и хорошо перемешиваем. Добавляем масло и снова перемешиваем.
  2. Наливаем молоко, всыпаем соль и перемешиваем.
  3. Высыпаем муку, разрыхлитель и хорошо перемешиваем.
  4. Формочку промазываем сливочным маслом и заливаем тестом.
  5. Сверху украшаем измельченными греческими орешками и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 35 минут.

Доставайте пирог, готовьте любимый чай и встречайте гостей. Приятного аппетита!

Теги:
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