Додайте це в рибні котлети — і страва вийде краще за ресторанну

Рибні котлети можна зробити ще смачнішими

Котлети – це універсальна м’ясна страва, яку багато хто любить і готує. Зараз існує велика кількість рецептів котлет, у тому числі їх готують і з риби. Така корисна страва – ідеальний вибір для тих, хто стежить за своїм здоров’ям та хоче отримати максимальну користь від здорового харчування. Вітаміни, що входять до складу страви, необхідні організму для підтримки імунної системи та стабільної роботи нервової системи.

Але не кожній господині вдається приготувати смачні та соковиті котлети, і це не залежить від сорту риби. Додаючи несподівані інгредієнти у фарш, навіть із дешевих риб можна приготувати смачну та ароматну страву. Про кулінарні хитрощі приготування рибних котлет і розповімо разом з Рixelinform.

Що додати в рибні котлети, щоб блюдо було соковитим

Зверніть увагу на рибу. Для котлет найкраще використовувати лосось, тунець або морський окунь – саме вони можуть похвалитися вмістом великої кількості білка, жирних кислот та вітамінів. А от поліпшити та посилити смак котлет допоможуть вельми незвичайні продукти. Додайте їх у рибний фарш — і ви здивуєтеся.

М’ясо більшості риб не відрізняється соковитістю та м’якістю. Саме тому практичним рішенням буде додати в рибний фарш трохи свинячого сала – воно покращить смакові властивості страви та зробить їх соковитішим.

Можна додати в котлети копчену скумбрію або мойву. Це надасть котлетному фаршу неповторного смаку.

Трохи ковбасного сиру – і ваші рибні котлети вийдуть ніжними та соковитими. Натріть сир на тертці та з’єднайте з фаршем, а потім готуйте страву звичайним способом.

Якщо при жарінні котлет вам заважає зайвий жир, є спосіб його прибрати. У цьому вам допоможе одна хитрість.