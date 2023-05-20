Зможе приготувати навіть дитина: рецепт швидких хот-догів у духовці

Швидко, смачно та просто

Хот-дог — відома у всьому світі класична американська їжа. Ця страва колись була придумана німецьким м’ясником, який продавав звичайні бутерброди з сосискою всередині. Хот-доги стали популярними саме завдяки простому рецепту та зручності. Їх можна їсти навіть на ходу, адже булочка не дасть забруднити руки кетчупом, майонезом чи гірчицею. Величезний плюс цієї страви – з нею можна експериментувати та створити свій ідеальний хот-дог.

Запечені в духовці хот-доги за рецептом Uaportal стануть чудовим варіантом вечері: вони не тільки дуже швидко і просто готуються, але порадують вас неймовірним смаком. Їх настільки просто приготувати, що з цим впорається і господиня-початківець, і навіть дитина.

Як приготувати хот-доги в духовці

Інгредієнти:

булочки для хот-догів;

сосиски;

майонез;

кетчуп;

гірчиця;

корнішони;

морква по-корейськи;

сир твердий.

Спосіб приготування:

Розріжте кожну булочку вздовж, додайте будь-який соус до смаку. Додайте дрібно порізані огірки, сосиску та моркву по-корейськи. Викладіть хот-доги на лист, присипте сиром і відправте в духовку, на 5-7 хвилин при 200-220 градусах.

Якщо захотілося чогось незвичайного, можна приготувати бананові хот-доги. Такий десерт сподобається діткам, а для дорослих до страви можна додати ром або сидр.