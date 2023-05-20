Зможе приготувати навіть дитина: рецепт швидких хот-догів у духовці
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Швидко, смачно та просто
Хот-дог — відома у всьому світі класична американська їжа. Ця страва колись була придумана німецьким м’ясником, який продавав звичайні бутерброди з сосискою всередині. Хот-доги стали популярними саме завдяки простому рецепту та зручності. Їх можна їсти навіть на ходу, адже булочка не дасть забруднити руки кетчупом, майонезом чи гірчицею. Величезний плюс цієї страви – з нею можна експериментувати та створити свій ідеальний хот-дог.
Запечені в духовці хот-доги за рецептом Uaportal стануть чудовим варіантом вечері: вони не тільки дуже швидко і просто готуються, але порадують вас неймовірним смаком. Їх настільки просто приготувати, що з цим впорається і господиня-початківець, і навіть дитина.
Як приготувати хот-доги в духовці
Інгредієнти:
- булочки для хот-догів;
- сосиски;
- майонез;
- кетчуп;
- гірчиця;
- корнішони;
- морква по-корейськи;
- сир твердий.
Спосіб приготування:
- Розріжте кожну булочку вздовж, додайте будь-який соус до смаку.
- Додайте дрібно порізані огірки, сосиску та моркву по-корейськи.
- Викладіть хот-доги на лист, присипте сиром і відправте в духовку, на 5-7 хвилин при 200-220 градусах.
Якщо захотілося чогось незвичайного, можна приготувати бананові хот-доги. Такий десерт сподобається діткам, а для дорослих до страви можна додати ром або сидр.