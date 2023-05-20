Сможет приготовить даже ребенок: рецепт быстрых хот-догов в духовке

Быстро, вкусно и просто

Хот-дог — известная во всем мире классическая американская еда. Это блюдо когда-то было придумано немецким мясником, который продавал обычные сэндвичи с сосиской внутри. Хот-доги стали популярными именно благодаря простому рецепту и удобству. Их можно кушать даже на ходу, ведь булочка не даст испачкать руки кетчупом, майонезом или горчицей. Огромный плюс этого блюда — с ним можно экспериментировать и создать свой идеальный хот-дог.

Запеченные в духовке хот-доги по рецепту Uaportal станут отличным вариантом ужина: они не только очень быстро и просто готовятся, но порадуют вас невероятным вкусом. Их настолько просто приготовить, что с этим справится и начинающая хозяйка, и даже ребенок.

Как приготовить хот-доги в духовке

Ингредиенты:

булочки для хот-догов;

сосиски;

майонез;

кетчуп;

горчица;

корнишоны;

морковь по-корейски;

сыр твердый.

Способ приготовления:

Разрежьте каждую булочку вдоль, добавьте любой соус по вкусу. Добавьте мелко порезанные огурцы, сосиску и морковь по-корейски. Выложите хот-доги на противень, присыпьте сыром и отправьте в духовку, на 5-7 минут при 200-220 градусах.

Если захотелось чего-то необычного, можно приготовить банановые хот-доги. Такой десерт понравится деткам, а для взрослых в блюдо можно добавить ром или сидр.