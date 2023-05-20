Укр

Сможет приготовить даже ребенок: рецепт быстрых хот-догов в духовке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Хот-дог в духовке - отличный вариант любимого блюда
Хот-дог в духовке - отличный вариант любимого блюда. Фото 1000.menu

Быстро, вкусно и просто

Хот-дог — известная во всем мире классическая американская еда. Это блюдо когда-то было придумано немецким мясником, который продавал обычные сэндвичи с сосиской внутри. Хот-доги стали популярными именно благодаря простому рецепту и удобству. Их можно кушать даже на ходу, ведь булочка не даст испачкать руки кетчупом, майонезом или горчицей. Огромный плюс этого блюда — с ним можно экспериментировать и создать свой идеальный хот-дог.

Запеченные в духовке хот-доги по рецепту Uaportal станут отличным вариантом ужина: они не только очень быстро и просто готовятся, но порадуют вас невероятным вкусом. Их настолько просто приготовить, что с этим справится и начинающая хозяйка, и даже ребенок.

Как приготовить хот-доги в духовке

Ингредиенты:

  • булочки для хот-догов;
  • сосиски;
  • майонез;
  • кетчуп;
  • горчица;
  • корнишоны;
  • морковь по-корейски;
  • сыр твердый.

Способ приготовления:

  1. Разрежьте каждую булочку вдоль, добавьте любой соус по вкусу.
  2. Добавьте мелко порезанные огурцы, сосиску и морковь по-корейски.
  3. Выложите хот-доги на противень, присыпьте сыром и отправьте в духовку, на 5-7 минут при 200-220 градусах.

Если захотелось чего-то необычного, можно приготовить банановые хот-доги. Такой десерт понравится деткам, а для взрослых в блюдо можно добавить ром или сидр.

Теги:
#Рецепт #Хот-дог #Готовим дома