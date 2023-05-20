Сможет приготовить даже ребенок: рецепт быстрых хот-догов в духовке
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Быстро, вкусно и просто
Хот-дог — известная во всем мире классическая американская еда. Это блюдо когда-то было придумано немецким мясником, который продавал обычные сэндвичи с сосиской внутри. Хот-доги стали популярными именно благодаря простому рецепту и удобству. Их можно кушать даже на ходу, ведь булочка не даст испачкать руки кетчупом, майонезом или горчицей. Огромный плюс этого блюда — с ним можно экспериментировать и создать свой идеальный хот-дог.
Запеченные в духовке хот-доги по рецепту Uaportal станут отличным вариантом ужина: они не только очень быстро и просто готовятся, но порадуют вас невероятным вкусом. Их настолько просто приготовить, что с этим справится и начинающая хозяйка, и даже ребенок.
Как приготовить хот-доги в духовке
Ингредиенты:
- булочки для хот-догов;
- сосиски;
- майонез;
- кетчуп;
- горчица;
- корнишоны;
- морковь по-корейски;
- сыр твердый.
Способ приготовления:
- Разрежьте каждую булочку вдоль, добавьте любой соус по вкусу.
- Добавьте мелко порезанные огурцы, сосиску и морковь по-корейски.
- Выложите хот-доги на противень, присыпьте сыром и отправьте в духовку, на 5-7 минут при 200-220 градусах.
Если захотелось чего-то необычного, можно приготовить банановые хот-доги. Такой десерт понравится деткам, а для взрослых в блюдо можно добавить ром или сидр.