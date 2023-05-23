Рус

Найніжніший десерт з полуниці: гості будуть питати рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачний соус на ніжній сирній подушці
Смачний соус на ніжній сирній подушці. Фото Смачно24

Це настільки просто, що будете готувати постійно

Починається ягідний сезон. Якщо ви вже готували смачний мохіто зі смородиною, обов’язково спробуйте цей ніжний десерт з полуниці — тим паче, що вона активно з’являється на прилавках.

Десерти з полуниці, мабуть, найпростіші — адже вона і так смачна, без будь-яких додатків. Як підкреслити її смак вершковим сиром та вершками, розповідає "Апостроф".

Інгредієнти:

  • 400 г вершкового сиру "Філадельфія";
  • 200 мл вершків (10%);
  • 150 г цукру;
  • 10 г желатину;
  • 200 г свіжої полуниці;
  • 200 г виноградного соку.

Спосіб приготування:

  1. Желатин замочуємо у вершках. За 10 хвилин нагріваємо його на повільному вогні зі 100 г цукру. Масу не можна доводити до кипіння. Змішуємо її з сиром до однорідності. Можна пробити блендером.
  2. Цю заготовку перекладаємо у силіконову форму. Ставимо її в морозильник на 30 хвилин. Це — майбутня основа.
  3. Поки вона застигає, миємо і ріжемо полуницю. 50 г цукру, що залишилися, розігріваємо на сухій сковороді.
  4. Як тільки цукор почне танути, додаємо ягоди та виноградний сік. Все перемішуємо і готуємо близько 5-7 хвилин. З морозилки дістаємо сирну основу та заливаємо її полуничним соусом.

Охолоджуємо десерт — і можна подавати. Це відмінний літній перекус, щоб заварити собі міцної кави й насолоджуватись поєднанням смаків.

Теги:
#Рецепт #Полуниця #Десерт #МУС