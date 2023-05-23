Найніжніший десерт з полуниці: гості будуть питати рецепт
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Це настільки просто, що будете готувати постійно
Починається ягідний сезон. Якщо ви вже готували смачний мохіто зі смородиною, обов’язково спробуйте цей ніжний десерт з полуниці — тим паче, що вона активно з’являється на прилавках.
Десерти з полуниці, мабуть, найпростіші — адже вона і так смачна, без будь-яких додатків. Як підкреслити її смак вершковим сиром та вершками, розповідає "Апостроф".
Інгредієнти:
- 400 г вершкового сиру "Філадельфія";
- 200 мл вершків (10%);
- 150 г цукру;
- 10 г желатину;
- 200 г свіжої полуниці;
- 200 г виноградного соку.
Спосіб приготування:
- Желатин замочуємо у вершках. За 10 хвилин нагріваємо його на повільному вогні зі 100 г цукру. Масу не можна доводити до кипіння. Змішуємо її з сиром до однорідності. Можна пробити блендером.
- Цю заготовку перекладаємо у силіконову форму. Ставимо її в морозильник на 30 хвилин. Це — майбутня основа.
- Поки вона застигає, миємо і ріжемо полуницю. 50 г цукру, що залишилися, розігріваємо на сухій сковороді.
- Як тільки цукор почне танути, додаємо ягоди та виноградний сік. Все перемішуємо і готуємо близько 5-7 хвилин. З морозилки дістаємо сирну основу та заливаємо її полуничним соусом.
Охолоджуємо десерт — і можна подавати. Це відмінний літній перекус, щоб заварити собі міцної кави й насолоджуватись поєднанням смаків.