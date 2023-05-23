Найніжніший десерт з полуниці: гості будуть питати рецепт

Це настільки просто, що будете готувати постійно

Починається ягідний сезон. Якщо ви вже готували смачний мохіто зі смородиною, обов’язково спробуйте цей ніжний десерт з полуниці — тим паче, що вона активно з’являється на прилавках.

Десерти з полуниці, мабуть, найпростіші — адже вона і так смачна, без будь-яких додатків. Як підкреслити її смак вершковим сиром та вершками, розповідає "Апостроф".

Інгредієнти:

400 г вершкового сиру "Філадельфія";

200 мл вершків (10%);

150 г цукру;

10 г желатину;

200 г свіжої полуниці;

200 г виноградного соку.

Спосіб приготування:

Желатин замочуємо у вершках. За 10 хвилин нагріваємо його на повільному вогні зі 100 г цукру. Масу не можна доводити до кипіння. Змішуємо її з сиром до однорідності. Можна пробити блендером. Цю заготовку перекладаємо у силіконову форму. Ставимо її в морозильник на 30 хвилин. Це — майбутня основа. Поки вона застигає, миємо і ріжемо полуницю. 50 г цукру, що залишилися, розігріваємо на сухій сковороді. Як тільки цукор почне танути, додаємо ягоди та виноградний сік. Все перемішуємо і готуємо близько 5-7 хвилин. З морозилки дістаємо сирну основу та заливаємо її полуничним соусом.

Охолоджуємо десерт — і можна подавати. Це відмінний літній перекус, щоб заварити собі міцної кави й насолоджуватись поєднанням смаків.