Мамі пора відпочити: рецепт найсмачнішого ягідного мохіто

Пора смачно утилізувати вміст морозилки

Солодкі молочні коктейлі — це, звісно, чудово, але якщо вам є 18, а в морозильнику пропадають ягоди, заготовані ще влітку, цей рецепт — для вас. Розповідаємо, як утилізувати вміст морозильника смачно.

Якщо вам подобаються "довгі" коктейлі, чому б не пустити на них залишки заморожених ягід. Розповідаємо, як приготувати мохіто зі смородиною. Але краса цього рецепту в тому, що його можна приготувати з будь-якої ягоди. Секрет в тому, щоб використати уже заморожені ягоди замість льоду.

Інгредієнти:

Білий ром — 50 мл

Ягідний сироп — 15 мл

Содова без різкого смаку — 100 мл

Лайм — 60 г

Ягоди — 250 г

М’ята — 3 г

Спосіб приготування:

Почнемо з підготовки. Помиємо і просушимо м’яту, подрібнимо в блендері заморожені ягоди. Покладемо у високу склянку м’яту і лайм, нарізаний тонкими скибочками. Наповнимо склянку подрібненими ягодами. Додаємо зверху сироп, ром і трішки содової. Все розмішуємо і доливаємо содовою доверху.

Смачний коктейль готовий. Можна прикрасити склянку зверху листочками м’яти. Краса в тому, що цей коктейль довго п’ється, і ягоди будуть поступово віддавати напою смак по мірі танення льоду. А тут ми розповідали, як зробити безалкогольний мохіто на мінеральній воді.