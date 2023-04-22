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Мамі пора відпочити: рецепт найсмачнішого ягідного мохіто

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Дуже смачний коктейль на основі ягід та білого рому
Дуже смачний коктейль на основі ягід та білого рому

Пора смачно утилізувати вміст морозилки

Солодкі молочні коктейлі — це, звісно, чудово, але якщо вам є 18, а в морозильнику пропадають ягоди, заготовані ще влітку, цей рецепт — для вас. Розповідаємо, як утилізувати вміст морозильника смачно.

Якщо вам подобаються "довгі" коктейлі, чому б не пустити на них залишки заморожених ягід. Розповідаємо, як приготувати мохіто зі смородиною. Але краса цього рецепту в тому, що його можна приготувати з будь-якої ягоди. Секрет в тому, щоб використати уже заморожені ягоди замість льоду.

Інгредієнти:

  • Білий ром — 50 мл
  • Ягідний сироп — 15 мл
  • Содова без різкого смаку — 100 мл
  • Лайм — 60 г
  • Ягоди — 250 г
  • М’ята — 3 г

Спосіб приготування:

  1. Почнемо з підготовки. Помиємо і просушимо м’яту, подрібнимо в блендері заморожені ягоди.
  2. Покладемо у високу склянку м’яту і лайм, нарізаний тонкими скибочками. Наповнимо склянку подрібненими ягодами.
  3. Додаємо зверху сироп, ром і трішки содової. Все розмішуємо і доливаємо содовою доверху.

Смачний коктейль готовий. Можна прикрасити склянку зверху листочками м’яти. Краса в тому, що цей коктейль довго п’ється, і ягоди будуть поступово віддавати напою смак по мірі танення льоду. А тут ми розповідали, як зробити безалкогольний мохіто на мінеральній воді.

Теги:
#Рецепт #Коктейль #Смородина #Лайфхак