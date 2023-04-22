Маме пора отдохнуть: рецепт вкуснейшего ягодного мохито

Пора вкусно утилизировать содержимое морозилки

Сладкие молочные коктейли — это, конечно, замечательно, но если вам 18, а в морозильнике пропадают ягоды, заготовленные еще летом, этот рецепт — для вас. Рассказываем, как утилизировать содержимое морозильника вкусно.

Если вам нравятся "длинные" коктейли, то почему бы не пустить на них остатки замороженных ягод. Рассказываем, как приготовить мохито со смородиной. Но красота этого рецепта в том, что его можно приготовить из любой ягоды. Секрет в том, чтобы использовать уже замороженные ягоды вместо льда.

Ингредиенты:

Белый ром — 50 мл

Ягодный сироп — 15 мл

Содовая без резкого вкуса – 100 мл.

Лайм — 60 г

Ягоды — 250 г

Мята — 3 г

Способ приготовления:

Начнём с подготовки. Промоем и просушим мяту, измельчим в блендере замороженные ягоды. Положим в высокий стакан мяту и лайм, нарезанный тонкими ломтиками. Наполним стакан измельченными ягодами. Добавляем сверху сироп, ром и содовую. Все размешиваем и доливаем содовой доверху.

Вкусный коктейль готов. Можно украсить стакан сверху листочками мяты. Красота в том, что этот коктейль долго пьется, и ягоды будут постепенно отдавать напитку вкус по мере таяния льда. А тут мы рассказывали, как сделать безалкогольный мохито на минеральной воде.