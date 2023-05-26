Рецепт найсмачніших картопляних биточків із секретною начинкою: ви здивуєтеся, як легко їх готувати
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Проста у приготуванні, але смачна та ситна страва
Яких тільки биточків не вигадано досвідченими кулінарами. Ми вже переконалися, що котлети у картопляній оболонці – це дуже смачно, тож сьогодні візьмемося за новий незвичайний рецепт.
Картопляні биточки з незвичайною начинкою зі шпротів від "Файних рецептів" – це не лише дуже апетитно, а й бюджетно. Консерви, овочі, одне яйце та мука – це все, що вам потрібно для приголомшливої страви. Незвичайна начинка здивує ваших близьких, але відірватися від биточків вони точно не зможуть.
Як приготувати картопляні биточки зі шпротами.
Інгредієнти:
- 200 г шпротів;
- 10 картоплин;
- 1 морквина;
- 1 яйце;
- 1,50 ст. л. борошна;
- 1 цибулина;
- зелена цибуля, кріп;
- вершкове масло;
- олія для смаження;
- сіль, перець до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю та моркву очистити, порізати та зварити до готовності. Злити воду і приготувати пюре, додати вершкове масло і яйце.
- Цибулю очистити та подрібнити. Зелену цибулю вимити, обсушити та дрібно порізати.
- Шпроти без олії викласти в миску, розім’яти вилкою. Додати ріпчасту і зелену цибулю, кріп, петрушку і перемішати.
- З картопляного пюре скотити невеликі кульки діаметром 4,5 см. Зробити у центрі кожного поглиблення, покласти по 1 ч. л. начинки, зімкнути краї.
- У муку можна за бажання додати спеції для картоплі. Кожну кульку обваляти в борошні та обсмажити в розігрітій олії до рум’яної скоринки.
Можна здивувати сім’ю та друзів котлетами у вафельних коржах. Ситні та апетитні, їх можна подавати навіть на святковий стіл.