Рецепт найсмачніших картопляних биточків із секретною начинкою: ви здивуєтеся, як легко їх готувати

Проста у приготуванні, але смачна та ситна страва

Яких тільки биточків не вигадано досвідченими кулінарами. Ми вже переконалися, що котлети у картопляній оболонці – це дуже смачно, тож сьогодні візьмемося за новий незвичайний рецепт.

Картопляні биточки з незвичайною начинкою зі шпротів від "Файних рецептів" – це не лише дуже апетитно, а й бюджетно. Консерви, овочі, одне яйце та мука – це все, що вам потрібно для приголомшливої страви. Незвичайна начинка здивує ваших близьких, але відірватися від биточків вони точно не зможуть.

Як приготувати картопляні биточки зі шпротами.

Інгредієнти:

200 г шпротів;

10 картоплин;

1 морквина;

1 яйце;

1,50 ст. л. борошна;

1 цибулина;

зелена цибуля, кріп;

вершкове масло;

олія для смаження;

сіль, перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю та моркву очистити, порізати та зварити до готовності. Злити воду і приготувати пюре, додати вершкове масло і яйце. Цибулю очистити та подрібнити. Зелену цибулю вимити, обсушити та дрібно порізати. Шпроти без олії викласти в миску, розім’яти вилкою. Додати ріпчасту і зелену цибулю, кріп, петрушку і перемішати. З картопляного пюре скотити невеликі кульки діаметром 4,5 см. Зробити у центрі кожного поглиблення, покласти по 1 ч. л. начинки, зімкнути краї. У муку можна за бажання додати спеції для картоплі. Кожну кульку обваляти в борошні та обсмажити в розігрітій олії до рум’яної скоринки.

Можна здивувати сім’ю та друзів котлетами у вафельних коржах. Ситні та апетитні, їх можна подавати навіть на святковий стіл.