Один інгредієнт — і ви не повернетеся до звичайних котлет: рецепт незвичайних биточків на швидку руку

Будьте готові, що у вас будуть запитувати рецепт

Смачні, ароматні котлети — улюблена багатьма страва. Однак, якщо вам хочеться урізноманітнити меню, можна приготувати котлети у вафельних коржах.

Як м’ясну начинку можна використовувати будь-який вид м’яса. Щоб вафлі стали м’якими, перед смаженням за рекомендацією "Рецептів салатів" потрібно їх панувати у яйці. Такі котлети дуже красиво та оригінально виглядають на столі, їх можна подавати без хліба.

Як приготувати котлети у вафельних коржах.

Інгредієнти:

свинячо-яловичий фарш — 500 г;

яйце куряче — 2 шт;

вафельні коржі — 1 шт

цибуля ріпчаста — 1 шт

часник 1-2 зубчики

рослинна олія — 80 мл

вода — 1-2 ст.л

сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування:

Цибулю та часник очистіть, цибулю наріжте дрібним кубиком, часник пропустіть через прес, додайте у фарш. Фарш приправте меленим перцем і сіллю, можна додати інші спеції до смаку, наприклад, копчену паприку. Суміш перемішайте. Вафельні коржі за кількістю розділіть на дві рівні частини. Половину викладіть на рівну поверхню, зверху нанесіть товстий шар фаршу, розрівняйте. На фарш викладіть другу половину вафельних коржів, злегка притисніть, щоб фарш склеївся з вафлями. У глибоку ємність розбийте 2 яйця, влийте 1-2 ст.л води, всипте трохи солі та меленого перцю, ретельно перемішайте. Заготівлі по черзі відпускайте до складу яєчного складу на кілька секунд. Заздалегідь розігрійте сковороду з олією. Смажте котлети на середньому вогні приблизно по 3-5 хвилин з кожного боку. Сковороду прикрийте кришкою, щоб фарш добре просмажився. Готові котлети перекласти на тарілку, зверху промокніть серветкою, забираючи зайву олію. Смачного!

А якщо вдома є гарбуз, можна приготувати солодкі котлети. Дивуйте своїх гостей незвичайними стравами.