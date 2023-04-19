Один інгредієнт — і ви не повернетеся до звичайних котлет: рецепт незвичайних биточків на швидку руку
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Будьте готові, що у вас будуть запитувати рецепт
Смачні, ароматні котлети — улюблена багатьма страва. Однак, якщо вам хочеться урізноманітнити меню, можна приготувати котлети у вафельних коржах.
Як м’ясну начинку можна використовувати будь-який вид м’яса. Щоб вафлі стали м’якими, перед смаженням за рекомендацією "Рецептів салатів" потрібно їх панувати у яйці. Такі котлети дуже красиво та оригінально виглядають на столі, їх можна подавати без хліба.
Як приготувати котлети у вафельних коржах.
Інгредієнти:
- свинячо-яловичий фарш — 500 г;
- яйце куряче — 2 шт;
- вафельні коржі — 1 шт
- цибуля ріпчаста — 1 шт
- часник 1-2 зубчики
- рослинна олія — 80 мл
- вода — 1-2 ст.л
- сіль, чорний мелений перець — на смак.
Спосіб приготування:
- Цибулю та часник очистіть, цибулю наріжте дрібним кубиком, часник пропустіть через прес, додайте у фарш.
- Фарш приправте меленим перцем і сіллю, можна додати інші спеції до смаку, наприклад, копчену паприку. Суміш перемішайте.
- Вафельні коржі за кількістю розділіть на дві рівні частини. Половину викладіть на рівну поверхню, зверху нанесіть товстий шар фаршу, розрівняйте.
- На фарш викладіть другу половину вафельних коржів, злегка притисніть, щоб фарш склеївся з вафлями.
- У глибоку ємність розбийте 2 яйця, влийте 1-2 ст.л води, всипте трохи солі та меленого перцю, ретельно перемішайте.
- Заготівлі по черзі відпускайте до складу яєчного складу на кілька секунд.
- Заздалегідь розігрійте сковороду з олією. Смажте котлети на середньому вогні приблизно по 3-5 хвилин з кожного боку. Сковороду прикрийте кришкою, щоб фарш добре просмажився.
- Готові котлети перекласти на тарілку, зверху промокніть серветкою, забираючи зайву олію. Смачного!
А якщо вдома є гарбуз, можна приготувати солодкі котлети. Дивуйте своїх гостей незвичайними стравами.