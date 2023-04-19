Один ингредиент - и вы не вернетесь к обычным котлетам: рецепт необычных биточков на скорую руку
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Будьте готовы, что у вас будут спрашивать рецепт
Вкусные, ароматные котлеты — любимое многими блюдо. Однако если вам хочется разнообразить меню, можно приготовить котлеты в вафельных коржах.
В качестве мясной начинки можно использовать любой вид мяса. Чтобы вафли стали мягкими, перед жаркой по рекомендации "Рецептов салатов" нужно их панировать в яйце. Такие котлеты очень красиво и оригинально смотрятся на столе, их можно подавать без хлеба.
Как приготовить котлеты в вафельных коржах
Ингредиенты:
- свино-говяжий фарш — 500 г;
- яйцо куриное — 2 шт;
- вафельные коржи — 1 шт
- лук репчатый — 1 шт
- чеснок 1-2 зубчика
- растительное масло — 80 мл
- вода — 1-2 ст.л
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук и чеснок очистите, лук нарежьте мелким кубиком, чеснок пропустите через пресс, добавьте в фарш.
- Фарш приправьте молотым перцем и солью, можно добавить другие специи по вкусу, например, копченую паприку. Смесь перемешайте.
- Вафельные коржи по количеству разделите на две равные части. Половину выложите на ровную поверхность, сверху нанести толстый слой фарша, разровняйте.
- На фарш выложите вторую половину вафельные коржей, слегка прижмите, чтобы фарш склеился с вафлями.
- В глубокую емкость разбейте 2 яйца, влейте 1-2 ст.л воды, всыпьте немного соли и молотого перца, тщательно перемешайте.
- Заготовки поочередно отпускайте в яичный состав на несколько секунд.
- Заранее разогрейте сковороду с растительным маслом. Жарьте котлеты на среднем огне примерно по 3-5 минуты с каждой стороны. Сковороду прикройте крышкой, чтобы фарш внутри хорошо прожарился.
- Готовые котлеты переложить на тарелку, сверху промокните салфеткой, убирая лишнее масло. Приятного аппетита!
А если дома есть тыква, можно приготовить сладкие котлеты. Удивляйте своих гостей необычными блюдами.