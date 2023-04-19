Один ингредиент - и вы не вернетесь к обычным котлетам: рецепт необычных биточков на скорую руку

Будьте готовы, что у вас будут спрашивать рецепт

Вкусные, ароматные котлеты — любимое многими блюдо. Однако если вам хочется разнообразить меню, можно приготовить котлеты в вафельных коржах.

В качестве мясной начинки можно использовать любой вид мяса. Чтобы вафли стали мягкими, перед жаркой по рекомендации "Рецептов салатов" нужно их панировать в яйце. Такие котлеты очень красиво и оригинально смотрятся на столе, их можно подавать без хлеба.

Как приготовить котлеты в вафельных коржах

Ингредиенты:

свино-говяжий фарш — 500 г;

яйцо куриное — 2 шт;

вафельные коржи — 1 шт

лук репчатый — 1 шт

чеснок 1-2 зубчика

растительное масло — 80 мл

вода — 1-2 ст.л

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Лук и чеснок очистите, лук нарежьте мелким кубиком, чеснок пропустите через пресс, добавьте в фарш. Фарш приправьте молотым перцем и солью, можно добавить другие специи по вкусу, например, копченую паприку. Смесь перемешайте. Вафельные коржи по количеству разделите на две равные части. Половину выложите на ровную поверхность, сверху нанести толстый слой фарша, разровняйте. На фарш выложите вторую половину вафельные коржей, слегка прижмите, чтобы фарш склеился с вафлями. В глубокую емкость разбейте 2 яйца, влейте 1-2 ст.л воды, всыпьте немного соли и молотого перца, тщательно перемешайте. Заготовки поочередно отпускайте в яичный состав на несколько секунд. Заранее разогрейте сковороду с растительным маслом. Жарьте котлеты на среднем огне примерно по 3-5 минуты с каждой стороны. Сковороду прикройте крышкой, чтобы фарш внутри хорошо прожарился. Готовые котлеты переложить на тарелку, сверху промокните салфеткой, убирая лишнее масло. Приятного аппетита!

А если дома есть тыква, можно приготовить сладкие котлеты. Удивляйте своих гостей необычными блюдами.