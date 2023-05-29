Хитрий спосіб: сир не порветься і не налипне до тертки

Сир, що прилип до тертки — не найгірше, що може статись, але цю проблему хоч можна легко вирішити

Тертий сир входить до складу багатьох страв — від салатів до смачних запіканок. Але натирання сиру, особливо м’якого, може стати катастрофою.

Далеко не кожному кулінару під силу натерти сир так, щоб його не соромно було додати салат. Сир злипається і рветься, що суттєво псує його естетичні якості. Однак досвідчені кухарі знають, як впоратися з даною проблемою. Про два подібних способи розповіли на ProstoWay.

Заморожування

Чудовий метод для м’яких сортів сиру — саме вони викликають найбільше незручностей. Але їх можна подрібнити достатньо легко — якщо перед цим заморозити. Шматочок сиру, який треба потерти, загортаємо у харчову плівку і кладемо в морозильну камеру. Туди ж кладемо тертку.

В залежності від розміру шматка, знадобиться від 10 до 30 хвилин. З подрібненням замерзлого сиру не виникне жодних складнощів.

Рослинна олія

Це давно не секрет — хочеш натерти сир і ще й не забруднити тертку — змасти її олією. З нюансів — слід обирати рафіновану олію без запаху, яка не позначиться на смаку сиру. За допомогою серветки або кухонного пензлика наносимо олію тонким шаром на ріжучу поверхню тертки. Після цього будь-який вид сиру добре натреться.

З цими способами натирання сиру більше не буде проблемою. Також ми розповідали, як приготувати вдома плавлений сир.