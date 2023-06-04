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Рецепт, який шукають всі: королівський салат до святкового столу

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Неймовірно смачний та ситний салат
Неймовірно смачний та ситний салат. Фото Факти

Цей контраст смаків зведе вас з розуму

Святкові салати — це окрема сторінка кулінарії. Завжди хочеться, щоб салат не лише мав ефектний вигляд на столі, як закуска "Хризантема", але й гарно смакував.

У подібних салатах головною родзинкою є поєднання контрастних смаків: солодкі апельсини та солоні крабові палички; часник і кукурудза тощо. Як готувати цей салат, розповіли на "Скарбничка рецептів".

Інгредієнти:

  • крабові палички, 8 шт;
  • апельсин, 1 шт;
  • яйця, 8 шт;
  • часник, 1 зубчик;
  • кукурудза консервована, 4 ст.л;
  • майонез, 2 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо яйця. Апельсин чистимо від шкірки та відділяємо м’якоть від плівок.
  2. Всі продукти ріжемо не дрібними, але однаковими шматочками. Так в салаті буде відчуватись смак кожного продукту і в цьому його краса.
  3. Часник пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо. Змішуємо його з майонезом та сіллю. І вже цією сумішшю заправляємо салат.

Апельсин у складі можна замінити на консервований ананас — теж буде дуже смачно. Також ми розповідали, як перетворити традиційний нудний "Олів’є" на витончений салат.

Теги:
#Рецепт #Салат #Святковий стіл