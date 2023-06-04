Рецепт, який шукають всі: королівський салат до святкового столу
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Цей контраст смаків зведе вас з розуму
Святкові салати — це окрема сторінка кулінарії. Завжди хочеться, щоб салат не лише мав ефектний вигляд на столі, як закуска "Хризантема", але й гарно смакував.
У подібних салатах головною родзинкою є поєднання контрастних смаків: солодкі апельсини та солоні крабові палички; часник і кукурудза тощо. Як готувати цей салат, розповіли на "Скарбничка рецептів".
Інгредієнти:
- крабові палички, 8 шт;
- апельсин, 1 шт;
- яйця, 8 шт;
- часник, 1 зубчик;
- кукурудза консервована, 4 ст.л;
- майонез, 2 ст.л.
Спосіб приготування:
- Відварюємо яйця. Апельсин чистимо від шкірки та відділяємо м’якоть від плівок.
- Всі продукти ріжемо не дрібними, але однаковими шматочками. Так в салаті буде відчуватись смак кожного продукту і в цьому його краса.
- Часник пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо. Змішуємо його з майонезом та сіллю. І вже цією сумішшю заправляємо салат.
Апельсин у складі можна замінити на консервований ананас — теж буде дуже смачно. Також ми розповідали, як перетворити традиційний нудний "Олів’є" на витончений салат.