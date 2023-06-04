Рецепт, який шукають всі: королівський салат до святкового столу

Цей контраст смаків зведе вас з розуму

Святкові салати — це окрема сторінка кулінарії. Завжди хочеться, щоб салат не лише мав ефектний вигляд на столі, як закуска "Хризантема", але й гарно смакував.

У подібних салатах головною родзинкою є поєднання контрастних смаків: солодкі апельсини та солоні крабові палички; часник і кукурудза тощо. Як готувати цей салат, розповіли на "Скарбничка рецептів".

Інгредієнти:

крабові палички, 8 шт;

апельсин, 1 шт;

яйця, 8 шт;

часник, 1 зубчик;

кукурудза консервована, 4 ст.л;

майонез, 2 ст.л.

Спосіб приготування:

Відварюємо яйця. Апельсин чистимо від шкірки та відділяємо м’якоть від плівок. Всі продукти ріжемо не дрібними, але однаковими шматочками. Так в салаті буде відчуватись смак кожного продукту і в цьому його краса. Часник пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо. Змішуємо його з майонезом та сіллю. І вже цією сумішшю заправляємо салат.

Апельсин у складі можна замінити на консервований ананас — теж буде дуже смачно. Також ми розповідали, як перетворити традиційний нудний "Олів’є" на витончений салат.