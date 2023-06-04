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Рецепт, который ищут все: королевский салат к праздничному столу

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Невероятно вкусный и сытный салат
Невероятно вкусный и сытный салат. Фото Факты

Этот контраст вкусов сведет вас с ума

Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Всегда хочется, чтобы салат не только выглядел на столе, как закуска "Хризантема", но и хорошо смаковал.

В подобных салатах главной изюминкой сочетание контрастных вкусов: сладкие апельсины и соленые крабовые палочки; чеснок и кукуруза и т.д. Как готовить этот салат, рассказали на "Копилка рецептов".

Ингредиенты:

  • крабовые палочки, 8 шт;
  • апельсин, 1 шт;
  • яйца, 8 шт;
  • чеснок, 1 зубчик;
  • кукуруза консервированная, 4 ст.л;
  • майонез, 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Отвариваем яйца. Апельсин чистим от кожуры и отделяем мякоть от пленок.
  2. Все продукты режем не мелкими, но одинаковыми кусочками. Так в салате будет чувствоваться вкус каждого продукта, и в этом его красота.
  3. Чеснок пропускаем через пресс или мелко нарезаем. Смешиваем его с майонезом и солью. И уже этой смесью заправляем салат.

Апельсин в составе можно заменить консервированным ананасом — тоже будет очень вкусно. Также мы рассказывали, как превратить традиционный скучный "Оливье" в изящный салат.

Теги:
#Рецепт #Салат #Праздничный стол