Рецепт, который ищут все: королевский салат к праздничному столу
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Этот контраст вкусов сведет вас с ума
Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Всегда хочется, чтобы салат не только выглядел на столе, как закуска "Хризантема", но и хорошо смаковал.
В подобных салатах главной изюминкой сочетание контрастных вкусов: сладкие апельсины и соленые крабовые палочки; чеснок и кукуруза и т.д. Как готовить этот салат, рассказали на "Копилка рецептов".
Ингредиенты:
- крабовые палочки, 8 шт;
- апельсин, 1 шт;
- яйца, 8 шт;
- чеснок, 1 зубчик;
- кукуруза консервированная, 4 ст.л;
- майонез, 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Отвариваем яйца. Апельсин чистим от кожуры и отделяем мякоть от пленок.
- Все продукты режем не мелкими, но одинаковыми кусочками. Так в салате будет чувствоваться вкус каждого продукта, и в этом его красота.
- Чеснок пропускаем через пресс или мелко нарезаем. Смешиваем его с майонезом и солью. И уже этой смесью заправляем салат.
Апельсин в составе можно заменить консервированным ананасом — тоже будет очень вкусно. Также мы рассказывали, как превратить традиционный скучный "Оливье" в изящный салат.