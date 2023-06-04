Рецепт, который ищут все: королевский салат к праздничному столу

Этот контраст вкусов сведет вас с ума

Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Всегда хочется, чтобы салат не только выглядел на столе, как закуска "Хризантема", но и хорошо смаковал.

В подобных салатах главной изюминкой сочетание контрастных вкусов: сладкие апельсины и соленые крабовые палочки; чеснок и кукуруза и т.д. Как готовить этот салат, рассказали на "Копилка рецептов".

Ингредиенты:

крабовые палочки, 8 шт;

апельсин, 1 шт;

яйца, 8 шт;

чеснок, 1 зубчик;

кукуруза консервированная, 4 ст.л;

майонез, 2 ст.л.

Способ приготовления:

Отвариваем яйца. Апельсин чистим от кожуры и отделяем мякоть от пленок. Все продукты режем не мелкими, но одинаковыми кусочками. Так в салате будет чувствоваться вкус каждого продукта, и в этом его красота. Чеснок пропускаем через пресс или мелко нарезаем. Смешиваем его с майонезом и солью. И уже этой смесью заправляем салат.

Апельсин в составе можно заменить консервированным ананасом — тоже будет очень вкусно. Также мы рассказывали, как превратить традиционный скучный "Оливье" в изящный салат.