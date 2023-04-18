Салат "Хризантема": эффектный салат, который первым сметут со стола

Продукты выкладываются слоями, а сам салат декорируется чипсами

Эффектные салаты – это отдельная страница украинской праздничной кулинарии последних лет. Если вы уже готовили салат-торт по бабушкиному рецепту, обязательно попробуйте "Хризантему". Это праздничный салат, больше похожий на цветок за счет чипсов-лепестков.

Продукты выкладываются слоями определенной последовательности, каждый слой пропитывается майонезом. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

Копченая куриная грудка 250 г

Яйцо куриное 4 шт

Консервированная кукуруза 150 г

Шампиньоны маринованные 100 г

Картофельные чипсы 50 г

Майонез 140 г

Способ приготовления:

Копченую куриную грудку нарезаем кубиком, выкладываем в форме круга на плоскую тарелку, это будет нижний слой салата. Копченую курицу также можно заменить отварным куриным филе. Сверху наносим слой майонеза. С грибов сливаем маринад, нарезаем их пластинками, выкладываем на курицу, также смазываем майонезом. Кукурузу из банки следует сначала опрокинуть на сито, чтобы слить весь маринад. Выкладываем ее на грибы, сверху наносим слой майонеза. Предварительно вареные яйца чистим и отделяем белок от желтка. Натираем белки на терке, выкладываем следующим слоем, смазываем майонезом. Желтки крошим, присыпаем верхушку салата, распределяя по всей поверхности. Перед самой подачей по кругу вставляем чипсы, чтобы получился цветок хризантемы (как на фото). Чипсы лучше всего брать цели, без повреждений, желательно нейтрального вкуса и одинакового размера.

Лучше всего салат на час поставить в холодильник, чтобы пропитался, а потом уже декорировать чипсами и ставить на стол. Кстати, этот салат идеален, чтобы избавиться от остатков вареных пасхальных яиц, просто как вкусная закуска "Ночь".