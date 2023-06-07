Не треба метатися по кухні: для цього варення з ківі знадобиться лише три інгредієнти
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Відмінний додаток до улюбленої випічки
Варення з ківі — це чудова начинка для улюблених пирогів та коршиків із тіста! Але щоб насолодитися його смаком, вам не потрібно нічого, окрім ложки.
Варення з ківі – це спосіб зберегти смак цього фрукта надовго, навіть коли його сезон закінчився. Навіть стиглий ківі має характерний кислуватий смак. Якщо вам більше подобається солодке варення, Shuba радить збільшити кількість цукру в рецепті до 700 грамів. Але будьте обережні: якщо ви додасте більше, то не відчуєте смаку ківі.
Як приготувати варення з ківі
Інгредієнти на 6 порцій:
- ківі — 1 кг;
- цукор — 600 г;
- лимон, сік — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Ківі очистьте і наріжте кубиками, покладіть у каструлю. Додайте цукор та лимонний сік, перемішайте.
- Дайте постояти кілька годин, щоб ківі пустило сік, накривши каструлю харчовою плівкою.
- Потім доведіть варення до кипіння та готуйте на маленькому вогні, помішуючи протягом 40 хвилин. Слідкуйте за тим, щоб воно досягло потрібної консистенції.
- Розкладіть варення з ківі в стерилізовані банки, закупорте кришками. Тримайте в темному прохолодному місці.
Раніше ми розповідали про три способи стерилізації банок Виявляється, підготувати банки до заготівель можна по-різному.