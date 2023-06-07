Не треба метатися по кухні: для цього варення з ківі знадобиться лише три інгредієнти

Відмінний додаток до улюбленої випічки

Варення з ківі — це чудова начинка для улюблених пирогів та коршиків із тіста! Але щоб насолодитися його смаком, вам не потрібно нічого, окрім ложки.

Варення з ківі – це спосіб зберегти смак цього фрукта надовго, навіть коли його сезон закінчився. Навіть стиглий ківі має характерний кислуватий смак. Якщо вам більше подобається солодке варення, Shuba радить збільшити кількість цукру в рецепті до 700 грамів. Але будьте обережні: якщо ви додасте більше, то не відчуєте смаку ківі.

Як приготувати варення з ківі

Інгредієнти на 6 порцій:

ківі — 1 кг;

цукор — 600 г;

лимон, сік — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Ківі очистьте і наріжте кубиками, покладіть у каструлю. Додайте цукор та лимонний сік, перемішайте. Дайте постояти кілька годин, щоб ківі пустило сік, накривши каструлю харчовою плівкою. Потім доведіть варення до кипіння та готуйте на маленькому вогні, помішуючи протягом 40 хвилин. Слідкуйте за тим, щоб воно досягло потрібної консистенції. Розкладіть варення з ківі в стерилізовані банки, закупорте кришками. Тримайте в темному прохолодному місці.

Раніше ми розповідали про три способи стерилізації банок Виявляється, підготувати банки до заготівель можна по-різному.