Кам’яні кекси від Хагріда: рецепт улюблених солодощів Гаррі Поттера
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Печиво стане і вашим коханим теж
Іноді хочеться розбавити повсякденне життя магією. Ми придумали спосіб, як привнести трохи чаклунства в повсякденне життя. Пропонуємо повторити рецепт десерту зі світу Гаррі Поттера, який так любив готувати Геґрід.
Кекси, якими велетень лісничий пригощав маленьких чарівників у своїй хатинці, назвали "кам’яними" не через жорсткість. Зовні вони були схожі на уламки скель. Ось їх разом зі "Знай. Юа" і приготуємо
Як приготувати кам’яні кекси від Хагріду
Інгредієнти:
- вершкове масло – 100 г;
- вівсяні пластівці – 2 склянки;
- цукор – 5 ст. л.;
- пшеничне борошно — 4 ст. л;
- подрібнені сухофрукти – 1 склянка;
- будь-які подрібнені горіхи – 1 склянка;
- куряче яйце – 3 штуки.
Спосіб приготування:
- Розтопіть на сковороді вершкове масло, додайте туди дві склянки вівсяних пластівців і обсмажте їх до золотистого стану.
- Масу, що вийшла, перекладіть в миску, додавши борошно, цукор, подрібнені сухофрукти та горіхи.
- Яйця збийте, влийте у масу вівсяну і залиште суміш на 15 хвилин.
- На вистелену папером для випічки лист ложкою або мокрими руками викладіть тісто і поставте печиво в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Печиво готове, смачного!
Якщо вам хочеться "віщувального" печива, можна приготувати печиво з прогнозами. Це не лише смачний, а й цікавий десерт.