Кам’яні кекси від Хагріда: рецепт улюблених солодощів Гаррі Поттера

Печиво стане і вашим коханим теж

Іноді хочеться розбавити повсякденне життя магією. Ми придумали спосіб, як привнести трохи чаклунства в повсякденне життя. Пропонуємо повторити рецепт десерту зі світу Гаррі Поттера, який так любив готувати Геґрід.

Кекси, якими велетень лісничий пригощав маленьких чарівників у своїй хатинці, назвали "кам’яними" не через жорсткість. Зовні вони були схожі на уламки скель. Ось їх разом зі "Знай. Юа" і приготуємо

Як приготувати кам’яні кекси від Хагріду

Інгредієнти:

вершкове масло – 100 г;

вівсяні пластівці – 2 склянки;

цукор – 5 ст. л.;

пшеничне борошно — 4 ст. л;

подрібнені сухофрукти – 1 склянка;

будь-які подрібнені горіхи – 1 склянка;

куряче яйце – 3 штуки.

Спосіб приготування:

Розтопіть на сковороді вершкове масло, додайте туди дві склянки вівсяних пластівців і обсмажте їх до золотистого стану. Масу, що вийшла, перекладіть в миску, додавши борошно, цукор, подрібнені сухофрукти та горіхи. Яйця збийте, влийте у масу вівсяну і залиште суміш на 15 хвилин. На вистелену папером для випічки лист ложкою або мокрими руками викладіть тісто і поставте печиво в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Печиво готове, смачного!

Якщо вам хочеться "віщувального" печива, можна приготувати печиво з прогнозами. Це не лише смачний, а й цікавий десерт.