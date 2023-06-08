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Кам’яні кекси від Хагріда: рецепт улюблених солодощів Гаррі Поттера

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кам’яне печиво Геґріда із задоволенням з’їдять і дорослі, і діти
Кам’яне печиво Геґріда із задоволенням з’їдять і дорослі, і діти. Фото znaj.ua

Печиво стане і вашим коханим теж

Іноді хочеться розбавити повсякденне життя магією. Ми придумали спосіб, як привнести трохи чаклунства в повсякденне життя. Пропонуємо повторити рецепт десерту зі світу Гаррі Поттера, який так любив готувати Геґрід.

Кекси, якими велетень лісничий пригощав маленьких чарівників у своїй хатинці, назвали "кам’яними" не через жорсткість. Зовні вони були схожі на уламки скель. Ось їх разом зі "Знай. Юа" і приготуємо

Як приготувати кам’яні кекси від Хагріду

Інгредієнти:

  • вершкове масло – 100 г;
  • вівсяні пластівці – 2 склянки;
  • цукор – 5 ст. л.;
  • пшеничне борошно — 4 ст. л;
  • подрібнені сухофрукти – 1 склянка;
  • будь-які подрібнені горіхи – 1 склянка;
  • куряче яйце – 3 штуки.

Спосіб приготування:

  1. Розтопіть на сковороді вершкове масло, додайте туди дві склянки вівсяних пластівців і обсмажте їх до золотистого стану.
  2. Масу, що вийшла, перекладіть в миску, додавши борошно, цукор, подрібнені сухофрукти та горіхи.
  3. Яйця збийте, влийте у масу вівсяну і залиште суміш на 15 хвилин.
  4. На вистелену папером для випічки лист ложкою або мокрими руками викладіть тісто і поставте печиво в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Печиво готове, смачного!

Якщо вам хочеться "віщувального" печива, можна приготувати печиво з прогнозами. Це не лише смачний, а й цікавий десерт.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Гаррі Поттер #Випічка #Гегрід #Готуємо вдома