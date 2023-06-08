Ви робите це неправильно і викидаєте дорогий продукт: як зберігати сир у холодильнику

Збережіть ці способи — вони знадобляться

Твердий сир є складовою багатьох страв і салатів, таких як проста закуска з шинкою та огірком. Але його не можна купувати багато — інакше недешевий продукт завітриться, покриється пліснявою.

Але є способи продовжити його життя. У пригоді стане правильне зберігання. Простими, але перевіреними способами поділились на Ukr.Media.

Подвійна упаковка

Влаштуйте сиру подвійне пакування замість липкої плівки. Покладіть його у пергаментний папір, а вже тоді — в целофан.

Також працює пластиковий контейнер із кришкою — покладіть продукт у контейнер на вологу тканину. Якщо контейнер буде щільно закритий, він збереже сир доти, доки його не з'їдять.

Шматочки цукру

Також у контейнер для сиру радять покласти два кубики цукру. Це допоможе зберегти свіжий сир. З часом цукор почне танути, але, швидше за все, сир до цього часу вже буде з'їдений. Якщо ж він лежатиме довше, ретельно витріть місце з-під цукру та покладіть нові кубики.

Олія

Якщо змастити сир олією, його можна просто покласти в холодильник на тарілці без кришки. Так продукт не затвердіє і не запліснявіє.

Знайдіть сиру місце

Сир можна зберігати у відділі для овочів, якомога далі від задньої стінки холодильника. Деякі холодильники мають спеціальне відділення для сиру — природно, краще зберігати його саме в ньому. Також ми розповідали, як зберігати зелень різних видів.