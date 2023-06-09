Аромат та користь в одному рецепті: як приготувати незвичайний компот із квітів акації

Запах літа у банках

Під час цвітіння акації все довкола нас наповнюється приємним солодким ароматом. Збережемо цей запах на зиму і приготуємо незвичайний компот. Запашний напій із приємною кислинкою завжди нагадає нам про квітуче сонячне літо.

Такий компот неймовірно корисний — суцвіття акації мають протизапальні, спазмолітичні та жарознижувальні властивості. Та й приготувати його за рецептом Uaportal просто. Вам знадобиться трохи інгредієнтів та трохи часу. Наведені пропорції розраховані на 3-літрову банку.

Як приготувати компот з акації

Інгредієнти:

5 штук суцвіть акації;

чверть апельсина;

3 л. води;

150 г цукру;

1 ч. л. лимонної кислоти;

м’ята.

Спосіб приготування:

Простерилізуйте банки та кришки окропом. Промийте м’яту та гілочки акації. Розкладіть у банки по п’ять суцвіть акації, наріжте апельсин на кружечки, додайте м’яту, цукор та лимонну кислоту. Залийте банки окропом нагору. Закрийте кришками. Переверніть банки та оберніть пледом. За кілька годин банки можна перенести у холодне місце.

А от банки можна простерилізувати не тільки парою. Є багато способів підготувати тару для використання.