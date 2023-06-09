Аромат та користь в одному рецепті: як приготувати незвичайний компот із квітів акації
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Запах літа у банках
Під час цвітіння акації все довкола нас наповнюється приємним солодким ароматом. Збережемо цей запах на зиму і приготуємо незвичайний компот. Запашний напій із приємною кислинкою завжди нагадає нам про квітуче сонячне літо.
Такий компот неймовірно корисний — суцвіття акації мають протизапальні, спазмолітичні та жарознижувальні властивості. Та й приготувати його за рецептом Uaportal просто. Вам знадобиться трохи інгредієнтів та трохи часу. Наведені пропорції розраховані на 3-літрову банку.
Як приготувати компот з акації
Інгредієнти:
- 5 штук суцвіть акації;
- чверть апельсина;
- 3 л. води;
- 150 г цукру;
- 1 ч. л. лимонної кислоти;
- м’ята.
Спосіб приготування:
- Простерилізуйте банки та кришки окропом.
- Промийте м’яту та гілочки акації.
- Розкладіть у банки по п’ять суцвіть акації, наріжте апельсин на кружечки, додайте м’яту, цукор та лимонну кислоту. Залийте банки окропом нагору. Закрийте кришками.
- Переверніть банки та оберніть пледом. За кілька годин банки можна перенести у холодне місце.
А от банки можна простерилізувати не тільки парою. Є багато способів підготувати тару для використання.