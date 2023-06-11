Рус

Проста кулінарна хитрість допоможе приготувати найсмачнішу курку

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цей спосіб працює саме для курки
Цей спосіб працює саме для курки. Фото М'ясний рай

Скоринка буде неймовірною

Багато хто любить смачну курочку, наприклад, ароматні крильця. Але часто буває, що при смаженні м’ясо не вдається — скоринка не досмажується до хрумкої золотистості.

Разом з Pixelinform розповідаємо, як це вирішити. Деякі кулінари під час смаження посипають курку борошном.

Чому саме борошно

В процесі приготування курки ви намагаєтеся домогтися не лише приємного смаку самого м’яса, а й характерної ароматної скоринки. Саме для цього в процесі смаження на сковороду додають борошно.

Просто висипте його на сковороду. Можна скористатись ситом — тоді воно ляже рівномірним шаром.

Достатньо всього однієї ложки сипучого продукту, щоб результат вас приємно здивував. Таке м’ясо буде не лише апетитним зовні, а й всередині залишиться неймовірно ніжним та смачним, адже збереже весь сік.

Якщо ви не хочете сипати борошно прямо в сковорідку, то можете просто обваляти кожен шматок курки у борошні перед тим, як почати готувати. Це теж спрацює. Ще й зайве борошно не підгорить у процесі смаження і буде простіше мити сковорідку. Також ми розповідали, як варити яйця, щоб вони легко чистились.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Курятина #Лайфхак