Проста кулінарна хитрість допоможе приготувати найсмачнішу курку

Скоринка буде неймовірною

Багато хто любить смачну курочку, наприклад, ароматні крильця. Але часто буває, що при смаженні м’ясо не вдається — скоринка не досмажується до хрумкої золотистості.

Разом з Pixelinform розповідаємо, як це вирішити. Деякі кулінари під час смаження посипають курку борошном.

Чому саме борошно

В процесі приготування курки ви намагаєтеся домогтися не лише приємного смаку самого м’яса, а й характерної ароматної скоринки. Саме для цього в процесі смаження на сковороду додають борошно.

Просто висипте його на сковороду. Можна скористатись ситом — тоді воно ляже рівномірним шаром.

Достатньо всього однієї ложки сипучого продукту, щоб результат вас приємно здивував. Таке м’ясо буде не лише апетитним зовні, а й всередині залишиться неймовірно ніжним та смачним, адже збереже весь сік.

Якщо ви не хочете сипати борошно прямо в сковорідку, то можете просто обваляти кожен шматок курки у борошні перед тим, як почати готувати. Це теж спрацює. Ще й зайве борошно не підгорить у процесі смаження і буде простіше мити сковорідку. Також ми розповідали, як варити яйця, щоб вони легко чистились.