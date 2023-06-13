Жодного борошна, молока та сметани: три інгредієнти — і гора печива на тарілці
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Раз-два – і готово!
Печиво, яке ми сьогодні готуватимемо, рекомендується навіть під час дієт – річ у тому, що вівсянка багата на корисні речовини та мікроелементи, збагачує організм енергією на тривалий час, при цьому містить у собі мінімум калорій. Та й печеться таке печиво дуже швидко.
Для вівсяного печива за рецептом "1 хвилина" потрібно трохи інгредієнтів і знайдуться вони на кожній кухні. Бюджетність і простота приготування – саме з цих причин ви готуватимете таку випічку часто.
Як приготувати вівсяне печиво.
Необхідні інгредієнти:
- вівсяні пластівці – 1 ст.;
- курячі яйця – 2 шт.;
- цукор – 1,5 ч.л.;
- сіль – щіпка.
Спосіб приготування:
- Промийте та просушіть пластівці. Потім покладіть їх у миску, додайте цукор, сіль. Якщо є бажання, цукор можна замінити медом – тоді печиво вийде із приємною медовою ноткою до смаку.
- Додати курячі яйця. Краще яйця додавати по одному, щоразу добре розмішуючи масу, щоб яйце з’єднало всі зернятка між собою. Можна додати в тісто дрібку ваніліну, щоб не відчувався специфічний присмак курячих яєць. Добре вимісити масу.
- Деко застеліть пергаментним папером або змастіть олією, викладіть столовою ложкою вівсяне тісто. Викладайте по одній ложці тіста на одне печиво – воно розтікається під час випікання.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте вівсяне печиво близько 20 хвилин|мінути|. Не пересушіть – тоді воно стане твердим та сухим.
Дістаньте золотисте вівсяне печиво і трохи охолонути. Подавайте його до улюбленої кави чи чаю.