Жодного борошна, молока та сметани: три інгредієнти — і гора печива на тарілці

Раз-два – і готово!

Печиво, яке ми сьогодні готуватимемо, рекомендується навіть під час дієт – річ у тому, що вівсянка багата на корисні речовини та мікроелементи, збагачує організм енергією на тривалий час, при цьому містить у собі мінімум калорій. Та й печеться таке печиво дуже швидко.

Для вівсяного печива за рецептом "1 хвилина" потрібно трохи інгредієнтів і знайдуться вони на кожній кухні. Бюджетність і простота приготування – саме з цих причин ви готуватимете таку випічку часто.

Як приготувати вівсяне печиво.

Необхідні інгредієнти:

вівсяні пластівці – 1 ст.;

курячі яйця – 2 шт.;

цукор – 1,5 ч.л.;

сіль – щіпка.

Спосіб приготування:

Промийте та просушіть пластівці. Потім покладіть їх у миску, додайте цукор, сіль. Якщо є бажання, цукор можна замінити медом – тоді печиво вийде із приємною медовою ноткою до смаку. Додати курячі яйця. Краще яйця додавати по одному, щоразу добре розмішуючи масу, щоб яйце з’єднало всі зернятка між собою. Можна додати в тісто дрібку ваніліну, щоб не відчувався специфічний присмак курячих яєць. Добре вимісити масу. Деко застеліть пергаментним папером або змастіть олією, викладіть столовою ложкою вівсяне тісто. Викладайте по одній ложці тіста на одне печиво – воно розтікається під час випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте вівсяне печиво близько 20 хвилин|мінути|. Не пересушіть – тоді воно стане твердим та сухим.

Дістаньте золотисте вівсяне печиво і трохи охолонути. Подавайте його до улюбленої кави чи чаю.