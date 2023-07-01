Такої каші ви ще не куштували: за цю вівсянку душу можна продати

Вівсянка не повинна обов’язково бути солодкою

Навіть звичайну вівсянку можна приготувати так, що вона стане шедевром. Загалом це характерно для всіх круп — ми писали, як смачно зварити перлову кашу.

Каша за цим рецептом буде варитися на воді, як зазвичай, але з додатками, що нададуть їй унікального смаку. "Shuba" пропонує додати до каші вівсянки й пармезану. Для приготування знадобиться нарізана вівсянка — ні в якому разі не швидкого приготування. Інгредієнти розраховані на одну порцію каші.

Інгредієнти:

Вівсянка — 3 ст. л.

Вода — 230 мл

Вершки 33% — 2 ст. л.

Масло вершкове солоне — 20 г

Пармезан тертий — 15 г

Сіль, горіхи — до смаку

Спосіб приготування:

Вівсянку заливаємо водою і ставимо варитись на слабкому вогні. Коли закипить, додаємо вершки та сіль. Коли каша майже зварилась, додаємо масло й тертий пармезан. Після цього тримаємо кашу на дуже маленькому вогні, помішуючи, ще 3 хвилини.

При подачі додаємо горіхи та посипаємо пармезаном. Каша виходить дуже смачна та ніжна, з насиченим сирним смаком. Також ми ділились секретним турецьким рецептом соковитих котлет.