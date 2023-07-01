Такої каші ви ще не куштували: за цю вівсянку душу можна продати
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Вівсянка не повинна обов’язково бути солодкою
Навіть звичайну вівсянку можна приготувати так, що вона стане шедевром. Загалом це характерно для всіх круп — ми писали, як смачно зварити перлову кашу.
Каша за цим рецептом буде варитися на воді, як зазвичай, але з додатками, що нададуть їй унікального смаку. "Shuba" пропонує додати до каші вівсянки й пармезану. Для приготування знадобиться нарізана вівсянка — ні в якому разі не швидкого приготування. Інгредієнти розраховані на одну порцію каші.
Інгредієнти:
- Вівсянка — 3 ст. л.
- Вода — 230 мл
- Вершки 33% — 2 ст. л.
- Масло вершкове солоне — 20 г
- Пармезан тертий — 15 г
- Сіль, горіхи — до смаку
Спосіб приготування:
- Вівсянку заливаємо водою і ставимо варитись на слабкому вогні. Коли закипить, додаємо вершки та сіль.
- Коли каша майже зварилась, додаємо масло й тертий пармезан. Після цього тримаємо кашу на дуже маленькому вогні, помішуючи, ще 3 хвилини.
При подачі додаємо горіхи та посипаємо пармезаном. Каша виходить дуже смачна та ніжна, з насиченим сирним смаком. Також ми ділились секретним турецьким рецептом соковитих котлет.