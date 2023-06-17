Єврейський рецепт, з яким ви перестанете готувати звичайні котлети
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Дуже простий рецепт котлет
Соковиті котлети – страва, яка стала звичною у повсякденному житті українців. Мало хто знає, та навіть така звична і банальна страва може бути незвичайною.
"1 хвилина" радить приготувати котлети за цим незвичайним рецептом. Хтось називає цю страву "котлети по-єврейськи", а хтось називає їх лінивими біляшами.
Інгредієнти:
- фарш – 500 г;
- кефір – 200 г;
- цибуля – 1 шт;
- яйце – 1 шт;
- сіль – 1 ч.л;
- цукор – 1 ч.л;
- борошно – 100 г;
- чорний перець — до смаку.
Спосіб приготування:
- Перемелюємо м’ясо на фарш. В ньому обов’язково повинен бути жир — це може бути жирна свинина або куряче філе зі шматочком сала.
- До фаршу додаємо кефір та соду. Перемішуємо масу. Вбиваємо яйце, додаємо сіль, цукор, подрібнену у пюре цибулину і спеції. Вимішуємо.
- У масу просіюємо борошно і ще раз добре перемішуємо. Маса має вийти густою, липнути до ложки.
- Котлети обсмажуємо на розігрітій пательні зі щедрою кількістю рослинної олії. Котлети на сковорідку викладаємо не руками, а ложкою.
- Обсмажуємо з одного боку до золотистої скоринки, перевертаємо, робимо маленький вогонь і накриваємо сковорідку кришкою. Так вони повинні на низькому вогні смажитись близько 10 хвилин.
- За цей час котлети підрум’яняться і збільшаться у розмірі. Вони повинні стати пухкими і дуже ніжними.
Такі котлети особливо подобаються дітям саме за рахунок ніжної та легкої структури. Буде смачно приготувати до них картопляне пюре.