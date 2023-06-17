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Єврейський рецепт, з яким ви перестанете готувати звичайні котлети

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Їх ще називають "лінивими біляшами"
Їх ще називають "лінивими біляшами". Фото today.ua

Дуже простий рецепт котлет

Соковиті котлети – страва, яка стала звичною у повсякденному житті українців. Мало хто знає, та навіть така звична і банальна страва може бути незвичайною.

"1 хвилина" радить приготувати котлети за цим незвичайним рецептом. Хтось називає цю страву "котлети по-єврейськи", а хтось називає їх лінивими біляшами.

Інгредієнти:

  • фарш – 500 г;
  • кефір – 200 г;
  • цибуля – 1 шт;
  • яйце – 1 шт;
  • сіль – 1 ч.л;
  • цукор – 1 ч.л;
  • борошно – 100 г;
  • чорний перець — до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Перемелюємо м’ясо на фарш. В ньому обов’язково повинен бути жир — це може бути жирна свинина або куряче філе зі шматочком сала.
  2. До фаршу додаємо кефір та соду. Перемішуємо масу. Вбиваємо яйце, додаємо сіль, цукор, подрібнену у пюре цибулину і спеції. Вимішуємо.
  3. У масу просіюємо борошно і ще раз добре перемішуємо. Маса має вийти густою, липнути до ложки.
  4. Котлети обсмажуємо на розігрітій пательні зі щедрою кількістю рослинної олії. Котлети на сковорідку викладаємо не руками, а ложкою.
  5. Обсмажуємо з одного боку до золотистої скоринки, перевертаємо, робимо маленький вогонь і накриваємо сковорідку кришкою. Так вони повинні на низькому вогні смажитись близько 10 хвилин.
  6. За цей час котлети підрум’яняться і збільшаться у розмірі. Вони повинні стати пухкими і дуже ніжними.

Такі котлети особливо подобаються дітям саме за рахунок ніжної та легкої структури. Буде смачно приготувати до них картопляне пюре.

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#Рецепт #М'ясо #Фарш #Котлети