Єврейський рецепт, з яким ви перестанете готувати звичайні котлети

Дуже простий рецепт котлет

Соковиті котлети – страва, яка стала звичною у повсякденному житті українців. Мало хто знає, та навіть така звична і банальна страва може бути незвичайною.

"1 хвилина" радить приготувати котлети за цим незвичайним рецептом. Хтось називає цю страву "котлети по-єврейськи", а хтось називає їх лінивими біляшами.

Інгредієнти:

фарш – 500 г;

кефір – 200 г;

цибуля – 1 шт;

яйце – 1 шт;

сіль – 1 ч.л;

цукор – 1 ч.л;

борошно – 100 г;

чорний перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Перемелюємо м’ясо на фарш. В ньому обов’язково повинен бути жир — це може бути жирна свинина або куряче філе зі шматочком сала. До фаршу додаємо кефір та соду. Перемішуємо масу. Вбиваємо яйце, додаємо сіль, цукор, подрібнену у пюре цибулину і спеції. Вимішуємо. У масу просіюємо борошно і ще раз добре перемішуємо. Маса має вийти густою, липнути до ложки. Котлети обсмажуємо на розігрітій пательні зі щедрою кількістю рослинної олії. Котлети на сковорідку викладаємо не руками, а ложкою. Обсмажуємо з одного боку до золотистої скоринки, перевертаємо, робимо маленький вогонь і накриваємо сковорідку кришкою. Так вони повинні на низькому вогні смажитись близько 10 хвилин. За цей час котлети підрум’яняться і збільшаться у розмірі. Вони повинні стати пухкими і дуже ніжними.

Такі котлети особливо подобаються дітям саме за рахунок ніжної та легкої структури. Буде смачно приготувати до них картопляне пюре.