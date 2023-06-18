Жінкам – квіти, дітям – сирні палички: рецепт закуски, яка ніколи не набридне

Просто, швидко та неймовірно смачно

Цей рецепт для справжніх цінителів сиру і тих, хто просто любить перекусити чимось смачненьким. Сирні палички – дуже смачні, хрусткі та з явною сирною начинкою.

Така чудова альтернатива різноманітним снекам за рецептом "Їсти" готується максимально швидко, легко та з доступних інгредієнтів. Спробуйте і ви більше не купите чипси в магазині!

Як приготувати сирні палички з кунжутом у духовці

Інгредієнти:

Для тіста:

450 мл. води;

1 п. сухих дріжджів;

1 ст. л. цукру;

1 ч. л. солі;

170 р. муки;

0,5 ч. л. куркуми;

1 ч. л. розпушувача;

50мл. рослинної олії.

Для начинки:

200 г сиру;

50 мл. олії;

1 гол. часнику;

1 ч. л. італійських трав;

50 г кунжуту.

Спосіб приготування:

У воду додаємо цукор та дріжджі, насипаємо 3 ст. л. борошна та перемішуємо. Залишаємо на кілька хвилин для активації дріжджів. Розмішуємо борошно, що залишилося, сіль, куркуму. Додаємо розпушувач. Наливаємо олію та суміш із дріжджів. Замішуємо тісто, накриваємо плівкою та залишаємо на 30 хвилин. Для начинки вичавлюємо через прес 5-6 зубчиків часнику, додаємо олію та трави. Натираємо твердий сир Ділимо тісто на 14 кульок. Залишаємо їх відпочити на 10 хв. Після кульки розгортаємо, кладемо начинку, посипаємо сиром і скручуємо в щільний рулет. Сформовані рулети розгортаємо руками в тонкий джгутик діаметром 1 см, змащуємо його водою, посипаємо кунжутом. Кожну паличку скручуємо в спіраль і викладаємо на лист. Випікаємо 20 хвилин, при температурі 220 градусів.

Щоб ваші палички довго залишалися свіжими, додайте один інгредієнт. Тоді вони довше не черствітимуть.