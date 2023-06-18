Жінкам – квіти, дітям – сирні палички: рецепт закуски, яка ніколи не набридне
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Просто, швидко та неймовірно смачно
Цей рецепт для справжніх цінителів сиру і тих, хто просто любить перекусити чимось смачненьким. Сирні палички – дуже смачні, хрусткі та з явною сирною начинкою.
Така чудова альтернатива різноманітним снекам за рецептом "Їсти" готується максимально швидко, легко та з доступних інгредієнтів. Спробуйте і ви більше не купите чипси в магазині!
Як приготувати сирні палички з кунжутом у духовці
Інгредієнти:
Для тіста:
- 450 мл. води;
- 1 п. сухих дріжджів;
- 1 ст. л. цукру;
- 1 ч. л. солі;
- 170 р. муки;
- 0,5 ч. л. куркуми;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 50мл. рослинної олії.
Для начинки:
- 200 г сиру;
- 50 мл. олії;
- 1 гол. часнику;
- 1 ч. л. італійських трав;
- 50 г кунжуту.
Спосіб приготування:
- У воду додаємо цукор та дріжджі, насипаємо 3 ст. л. борошна та перемішуємо. Залишаємо на кілька хвилин для активації дріжджів.
- Розмішуємо борошно, що залишилося, сіль, куркуму. Додаємо розпушувач. Наливаємо олію та суміш із дріжджів. Замішуємо тісто, накриваємо плівкою та залишаємо на 30 хвилин.
- Для начинки вичавлюємо через прес 5-6 зубчиків часнику, додаємо олію та трави. Натираємо твердий сир
- Ділимо тісто на 14 кульок. Залишаємо їх відпочити на 10 хв.
- Після кульки розгортаємо, кладемо начинку, посипаємо сиром і скручуємо в щільний рулет.
- Сформовані рулети розгортаємо руками в тонкий джгутик діаметром 1 см, змащуємо його водою, посипаємо кунжутом.
- Кожну паличку скручуємо в спіраль і викладаємо на лист. Випікаємо 20 хвилин, при температурі 220 градусів.
Щоб ваші палички довго залишалися свіжими, додайте один інгредієнт. Тоді вони довше не черствітимуть.