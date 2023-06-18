Женщинам - цветы, детям - сырные палочки: рецепт закуски, которая никогда не надоест
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Просто, быстро и невероятно вкусно
Этот рецепт для настоящих ценителей сыра и тех, кто просто любит перекусить чем-нибудь вкусненьким. Сырные палочки – очень вкусные, хрустящие и с ощутимой творожной начинкой.
Такая отличная альтернатива разнообразным снекам по рецепту "Їсти" готовится максимально быстро, легко и из доступных ингредиентов. Попробуйте — и вы больше не купите чипсы в магазине!
Как приготовить творожные палочки с кунжутом в духовке
Ингредиенты
Для теста:
- 450 мл. воды;
- 1 п. сухих дрожжей;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ч.л. соли;
- 170 г. муки;
- 0,5 ч. л. куркумы;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 50 мл. растительного масла.
Для начинки:
- 200 г сыра;
- 50 мл. масла;
- 1 гл. чеснока;
- 1 ч. л. итальянских трав;
- 50 г. кунжута.
Способ приготовления:
- В воду добавляем сахар и дрожжи, насыпаем 3 ст. л. муки и перемешиваем. Оставляем на несколько минут для активации дрожжей.
- Размешиваем оставшуюся муку, соль, куркуму. Добавляем разрыхлитель. Наливаем масло и смесь из дрожжей. Замешиваем тесто, накрываем плёнкой и оставляем на 30 минут.
- Для начинки выжимаем через пресс 5-6 зубчиков чеснока, добавляем растительное масло и травы. Натираем твердый сыр
- Делим тесто на 14 шариков. Оставляем их отдохнуть на 10 мин.
- После шарики раскатываем, кладем начинку, посыпаем сыром и скручиваем в плотный рулет.
- Сформированные рулеты раскатываем руками в тонкий жгутик диаметром в 1 см, смазываем его водой, посыпаем кунжутом.
- Каждую палочку скручиваем в спираль и выкладываем на противень. Выпекаем 20 минут, при температуре 220 градусов.
Чтобы ваши палочки долго оставались свежими, добавьте один ингредиент. Тогда они дольше не будут черстветь.