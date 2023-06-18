Женщинам - цветы, детям - сырные палочки: рецепт закуски, которая никогда не надоест

Просто, быстро и невероятно вкусно

Этот рецепт для настоящих ценителей сыра и тех, кто просто любит перекусить чем-нибудь вкусненьким. Сырные палочки – очень вкусные, хрустящие и с ощутимой творожной начинкой.

Такая отличная альтернатива разнообразным снекам по рецепту "Їсти" готовится максимально быстро, легко и из доступных ингредиентов. Попробуйте — и вы больше не купите чипсы в магазине!

Как приготовить творожные палочки с кунжутом в духовке

Ингредиенты

Для теста:

450 мл. воды;

1 п. сухих дрожжей;

1 ст. л. сахара;

1 ч.л. соли;

170 г. муки;

0,5 ч. л. куркумы;

1 ч. л. разрыхлителя;

50 мл. растительного масла.

Для начинки:

200 г сыра;

50 мл. масла;

1 гл. чеснока;

1 ч. л. итальянских трав;

50 г. кунжута.

Способ приготовления:

В воду добавляем сахар и дрожжи, насыпаем 3 ст. л. муки и перемешиваем. Оставляем на несколько минут для активации дрожжей. Размешиваем оставшуюся муку, соль, куркуму. Добавляем разрыхлитель. Наливаем масло и смесь из дрожжей. Замешиваем тесто, накрываем плёнкой и оставляем на 30 минут. Для начинки выжимаем через пресс 5-6 зубчиков чеснока, добавляем растительное масло и травы. Натираем твердый сыр Делим тесто на 14 шариков. Оставляем их отдохнуть на 10 мин. После шарики раскатываем, кладем начинку, посыпаем сыром и скручиваем в плотный рулет. Сформированные рулеты раскатываем руками в тонкий жгутик диаметром в 1 см, смазываем его водой, посыпаем кунжутом. Каждую палочку скручиваем в спираль и выкладываем на противень. Выпекаем 20 минут, при температуре 220 градусов.

Чтобы ваши палочки долго оставались свежими, добавьте один ингредиент. Тогда они дольше не будут черстветь.