Укр

Женщинам - цветы, детям - сырные палочки: рецепт закуски, которая никогда не надоест

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ешьте сырные палочки с кунжутом вместо привычных чипсов
Ешьте сырные палочки с кунжутом вместо привычных чипсов. Фото jisty.com.ua

Просто, быстро и невероятно вкусно

Этот рецепт для настоящих ценителей сыра и тех, кто просто любит перекусить чем-нибудь вкусненьким. Сырные палочки – очень вкусные, хрустящие и с ощутимой творожной начинкой.

Такая отличная альтернатива разнообразным снекам по рецепту "Їсти" готовится максимально быстро, легко и из доступных ингредиентов. Попробуйте — и вы больше не купите чипсы в магазине!

Как приготовить творожные палочки с кунжутом в духовке

Ингредиенты

Для теста:

  • 450 мл. воды;
  • 1 п. сухих дрожжей;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 ч.л. соли;
  • 170 г. муки;
  • 0,5 ч. л. куркумы;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 50 мл. растительного масла.

Для начинки:

  • 200 г сыра;
  • 50 мл. масла;
  • 1 гл. чеснока;
  • 1 ч. л. итальянских трав;
  • 50 г. кунжута.

Способ приготовления:

  1. В воду добавляем сахар и дрожжи, насыпаем 3 ст. л. муки и перемешиваем. Оставляем на несколько минут для активации дрожжей.
  2. Размешиваем оставшуюся муку, соль, куркуму. Добавляем разрыхлитель. Наливаем масло и смесь из дрожжей. Замешиваем тесто, накрываем плёнкой и оставляем на 30 минут.
  3. Для начинки выжимаем через пресс 5-6 зубчиков чеснока, добавляем растительное масло и травы. Натираем твердый сыр
  4. Делим тесто на 14 шариков. Оставляем их отдохнуть на 10 мин.
  5. После шарики раскатываем, кладем начинку, посыпаем сыром и скручиваем в плотный рулет.
  6. Сформированные рулеты раскатываем руками в тонкий жгутик диаметром в 1 см, смазываем его водой, посыпаем кунжутом.
  7. Каждую палочку скручиваем в спираль и выкладываем на противень. Выпекаем 20 минут, при температуре 220 градусов.

Чтобы ваши палочки долго оставались свежими, добавьте один ингредиент. Тогда они дольше не будут черстветь.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Закуска #Снеки #Готовим дома