Згадайте дитинство із цим рецептом: приготуйте іриски своїми руками

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Домашні іриски – це найсмачніші цукерки, які нагадують нам про безтурботне дитинство. Вони солодкі, мають приємний вершковий аромат та апетитний вигляд.

Правильно приготовлені іриски за рецептом Рrostoway виходять набагато смачнішими за магазинні. Вам для цього знадобляться лише два інгредієнти, терпіння, дозвілля, а також гарний настрій під час приготування. Тому беремо продукти та нумо готувати!

Як приготувати домашні іриски

Інгредієнти:

сметана жирністю не менше 20% — 750 мл;

цукор – 500 мл.

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Спосіб приготування:

З’єднати цукор зі сметаною та поставити на плиту на маленький вогонь. Періодично помішуючи, варити масу, поки вона не загусне і не пожовкне. Час варіння залежить від бажаної консистенції цукерок: якщо варити сметану з цукром 40 хвилин – іриски будуть м’якими, а через 60 хвилин стануть щільними. Готову масу розлити за силіконовими формами для цукерок або льоду. Якщо їх немає, можна викласти масу в одну велику плоску силіконову форму, розрівняти, а потім розрізати на порційні шматочки. Майбутнім ірискам необхідно дати постояти в холодильнику щонайменше годину.

Якщо ви хочете ще згадати дитинство, приготуйте домашні льодяники із цукру та води. Вам та вашим дітям сподобається не лише смак, а й процес приготування!