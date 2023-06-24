Ледачі пиріжки-п’ятихвилинки: неможливо смачний рецепт, який шукають всі

Спробуйте — й інших вже не захочете

Швидкі рецепти виручають, якщо терміново потрібен перекус. Якщо ви вже готували ліниві хачапурі з сиром, зверніть увагу на цей рецепт лінивих пиріжечків.

Такі ледачі пиріжки з капустою моментально розлітаються з тарілок. Рецептом поділились на порталі "Главред".

Інгредієнти:

Кефір — 2 склянки ( 350-400 мл)

Борошно — 350-400 гр

Сода — 1 чайна ложка

Сіль — 0,5 чайної ложки

Яйця — 2 шт

Капуста — 400 гр

Морква — 1 шт

Цибуля — 1 шт

Спосіб приготування:

Цибулю чистимо та дрібно нарізаємо. Обсмажуємо до золотистого кольору. Моркву чистимо, натираємо на тертці й додаємо до цибулі. Далі додаємо дрібно порізану капусту та тушкуємо під кришкою 5 хвилин. Овочі солимо, перчимо, перемішуємо. Знову накриваємо кришкою. Готуємо, поки капуста не стане готовою. Потім перекладаємо в окрему миску — начинка повинна вистигнути. В цей час замішуємо швидке тісто на пиріжки. Виливаємо в миску теплий кефір. Додаємо соду і перемішуємо. Яйця розбиваємо до кефіру та замішуємо. Просіюємо борошно в миску, перемішуючи. Відразу в тісто додаємо капусту, перемішуємо і смажимо пиріжки на добре розпеченій сковороді. Викладаємо по 1 столовій ложці тіста на пиріжки. Вони моментально стають пишними. Обсмажуємо з двох сторін і подаємо до столу.

Це дуже простий варіант пиріжків, який швидко виконується і виходить дуже смачним. Також ми розповідали, як готувати дуже смачні деруни з м’ясом.