Ледачі пиріжки-п’ятихвилинки: неможливо смачний рецепт, який шукають всі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Спробуйте — й інших вже не захочете
Швидкі рецепти виручають, якщо терміново потрібен перекус. Якщо ви вже готували ліниві хачапурі з сиром, зверніть увагу на цей рецепт лінивих пиріжечків.
Такі ледачі пиріжки з капустою моментально розлітаються з тарілок. Рецептом поділились на порталі "Главред".
Інгредієнти:
- Кефір — 2 склянки ( 350-400 мл)
- Борошно — 350-400 гр
- Сода — 1 чайна ложка
- Сіль — 0,5 чайної ложки
- Яйця — 2 шт
- Капуста — 400 гр
- Морква — 1 шт
- Цибуля — 1 шт
Спосіб приготування:
- Цибулю чистимо та дрібно нарізаємо. Обсмажуємо до золотистого кольору. Моркву чистимо, натираємо на тертці й додаємо до цибулі.
- Далі додаємо дрібно порізану капусту та тушкуємо під кришкою 5 хвилин. Овочі солимо, перчимо, перемішуємо. Знову накриваємо кришкою. Готуємо, поки капуста не стане готовою.
- Потім перекладаємо в окрему миску — начинка повинна вистигнути. В цей час замішуємо швидке тісто на пиріжки.
- Виливаємо в миску теплий кефір. Додаємо соду і перемішуємо. Яйця розбиваємо до кефіру та замішуємо.
- Просіюємо борошно в миску, перемішуючи. Відразу в тісто додаємо капусту, перемішуємо і смажимо пиріжки на добре розпеченій сковороді.
- Викладаємо по 1 столовій ложці тіста на пиріжки. Вони моментально стають пишними. Обсмажуємо з двох сторін і подаємо до столу.
Це дуже простий варіант пиріжків, який швидко виконується і виходить дуже смачним. Також ми розповідали, як готувати дуже смачні деруни з м’ясом.