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Ледачі пиріжки-п’ятихвилинки: неможливо смачний рецепт, який шукають всі

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ці пиріжки виходять фантастично смачними
Ці пиріжки виходять фантастично смачними. Фото sensatsiya.com

Спробуйте — й інших вже не захочете

Швидкі рецепти виручають, якщо терміново потрібен перекус. Якщо ви вже готували ліниві хачапурі з сиром, зверніть увагу на цей рецепт лінивих пиріжечків.

Такі ледачі пиріжки з капустою моментально розлітаються з тарілок. Рецептом поділились на порталі "Главред".

Інгредієнти:

  • Кефір — 2 склянки ( 350-400 мл)
  • Борошно — 350-400 гр
  • Сода — 1 чайна ложка
  • Сіль — 0,5 чайної ложки
  • Яйця — 2 шт
  • Капуста — 400 гр
  • Морква — 1 шт
  • Цибуля — 1 шт

Спосіб приготування:

  1. Цибулю чистимо та дрібно нарізаємо. Обсмажуємо до золотистого кольору. Моркву чистимо, натираємо на тертці й додаємо до цибулі.
  2. Далі додаємо дрібно порізану капусту та тушкуємо під кришкою 5 хвилин. Овочі солимо, перчимо, перемішуємо. Знову накриваємо кришкою. Готуємо, поки капуста не стане готовою.
  3. Потім перекладаємо в окрему миску — начинка повинна вистигнути. В цей час замішуємо швидке тісто на пиріжки.
  4. Виливаємо в миску теплий кефір. Додаємо соду і перемішуємо. Яйця розбиваємо до кефіру та замішуємо.
  5. Просіюємо борошно в миску, перемішуючи. Відразу в тісто додаємо капусту, перемішуємо і смажимо пиріжки на добре розпеченій сковороді.
  6. Викладаємо по 1 столовій ложці тіста на пиріжки. Вони моментально стають пишними. Обсмажуємо з двох сторін і подаємо до столу.

Це дуже простий варіант пиріжків, який швидко виконується і виходить дуже смачним. Також ми розповідали, як готувати дуже смачні деруни з м’ясом.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Пиріжки #Оладки