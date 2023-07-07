Чим замінити парасольки кропу в консервації — простий спосіб

Розповідаємо про робочі варіанти

Ми ділились рецептом консервації огірків. Він уже актуальний — адже масово наростають огірки, зовсім скоро буде врожай помідорів, перцю. Тож можна сказати сезон заготівель на зиму розпочинається.

У більшості цих заготовок використовуються парасольки кропу. Втім, якщо у вас немає власної ділянки, де парасольки можна виростити, то знайти в магазинах такий сорт зелені досить проблематично. Розповідаємо про замінники разом із ProstoWay.

Чим замінити кріп при консервуванні овочів

Замість кропу можна додавати й іншу зелень. Наприклад, такий самий пряний аромат додасть солінням фенхель. Фенхель називають навіть італійським братом-близнюком кропу. Смакові якості вони мають практично ідентичні.

Замість кропу можна додати естрагон. Ще його називають тархун.

Хороша ідея замінити кріп при консервуванні петрушкою або базиліком. Деякі кулінари замість кропу кладуть у банку листя смородини чи вишні, гірчицю.

Якщо так склалось, що жодної іншої зелені в магазинах ви не знайшли, можна класти у банку звичайний кріп зі стеблами. Він не такий ароматний та пряний, як кріп з парасольками, але свою функцію виконає. Також ми розповідали, як зберегти м’ясо свіжим за допомогою листя кропиви.