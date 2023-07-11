Будете закривати тільки так: пікантні огірочки по-фінськи
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Огірки будуть смачними та кисленькими
Активно триває сезон консервації. Якщо ви вже закривали пікантні кабачки, зверніть увагу на цей рецепт огірочків.
Мариновані огірки "по-фінськи" з додаванням гірчиці виходять соковитими та хрумкими. Детальніше про цей рецепт та етапи його приготування розповіли на theLime.
Інгредієнти:
- 2 кг огірків
- 2 л вод
- 4 ст. л. солі
- 260 г цукру
- 330 мл оцту 6%
- 1,5 ч. л.
- насіння гірчиці
- 2 шт. лаврового листа.
Спосіб приготування:
- У каструлю налийте воду та додайте сіль, цукор гірчицю та лавровий лист. Поставте все це кип'ятитися на вогонь.
- Тим часом подрібніть огірки чималими шматочками. Після того, як вода закипіла, додайте оцет і знову доведіть до кипіння. Далі до маринаду додайте огірки і готуйте ще протягом 3-5 хвилин — до моменту, поки плоди не змінять колір.
- Після приготування розкладіть огірки в уже простерилізовані банки, залийте їх маринадом, щільно закрийте чи закатайте кришками. Залиште банки у темному місці до повного охолодження.
Огірочки виходять смачними та пікантними. Також ми розповідали, як зварити дивовижне смородинове варення.