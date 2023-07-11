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Будете закривати тільки так: пікантні огірочки по-фінськи

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Смачний пікантний рецепт
Смачний пікантний рецепт. Фото РБК-Украина

Огірки будуть смачними та кисленькими

Активно триває сезон консервації. Якщо ви вже закривали пікантні кабачки, зверніть увагу на цей рецепт огірочків.

Мариновані огірки "по-фінськи" з додаванням гірчиці виходять соковитими та хрумкими. Детальніше про цей рецепт та етапи його приготування розповіли на theLime.

Інгредієнти:

  • 2 кг огірків
  • 2 л вод
  • 4 ст. л. солі
  • 260 г цукру
  • 330 мл оцту 6%
  • 1,5 ч. л.
  • насіння гірчиці
  • 2 шт. лаврового листа.

Спосіб приготування:

  1. У каструлю налийте воду та додайте сіль, цукор гірчицю та лавровий лист. Поставте все це кип'ятитися на вогонь.
  2. Тим часом подрібніть огірки чималими шматочками. Після того, як вода закипіла, додайте оцет і знову доведіть до кипіння. Далі до маринаду додайте огірки і готуйте ще протягом 3-5 хвилин — до моменту, поки плоди не змінять колір.
  3. Після приготування розкладіть огірки в уже простерилізовані банки, залийте їх маринадом, щільно закрийте чи закатайте кришками. Залиште банки у темному місці до повного охолодження.

Огірочки виходять смачними та пікантними. Також ми розповідали, як зварити дивовижне смородинове варення.

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#Рецепт #Огірки #Заготовки #Заготовки на зиму