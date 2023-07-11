Будете закривати тільки так: пікантні огірочки по-фінськи

Огірки будуть смачними та кисленькими

Активно триває сезон консервації. Якщо ви вже закривали пікантні кабачки, зверніть увагу на цей рецепт огірочків.

Мариновані огірки "по-фінськи" з додаванням гірчиці виходять соковитими та хрумкими. Детальніше про цей рецепт та етапи його приготування розповіли на theLime.

Інгредієнти:

2 кг огірків

2 л вод

4 ст. л. солі

260 г цукру

330 мл оцту 6%

1,5 ч. л.

насіння гірчиці

2 шт. лаврового листа.

Спосіб приготування:

У каструлю налийте воду та додайте сіль, цукор гірчицю та лавровий лист. Поставте все це кип'ятитися на вогонь. Тим часом подрібніть огірки чималими шматочками. Після того, як вода закипіла, додайте оцет і знову доведіть до кипіння. Далі до маринаду додайте огірки і готуйте ще протягом 3-5 хвилин — до моменту, поки плоди не змінять колір. Після приготування розкладіть огірки в уже простерилізовані банки, залийте їх маринадом, щільно закрийте чи закатайте кришками. Залиште банки у темному місці до повного охолодження.

Огірочки виходять смачними та пікантними. Також ми розповідали, як зварити дивовижне смородинове варення.