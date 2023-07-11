Чому баклажани виходять несмачними: нюанси, які ми не враховуємо

З цими порадами баклажани будуть ще смачніші

Коли баклажани з’являються на ринку, відразу постає питання, як їх готувати. Безумовно, рецептів приготування безліч: їх можна запікати, солити, готувати в духовці.

Щоб приготувати апетитні страви з баклажанів, важливо враховувати особливості їхнього смаку та текстури. Про це разом із "Порадником" і розповімо.

Що потрібно враховувати при приготуванні ідеальної страви з баклажанів

При виборі баклажанів люди часто звертають увагу великі плоди. Тим не менш, важливіше не розмір, а сорт. Різні сорти мають свої особливості, тому слід звернути на це увагу.

Щоб позбутися надмірної вологості та гіркоти в баклажанах, їх можна замочити в солоній воді. Однак це не означає, що їм потрібно влаштовувати "соляну ванну". Гіркий присмак притаманний перезрілим баклажанам. Якщо овочі недовго лежали на прилавку, вам не доведеться боротися з гірким присмаком.

Звертайте увагу на стиглість. Баклажан, що ідеально дозрів, не повинен сильно деформуватися при натисканні. Його шкірка має бути гладкою і блискучою, без плям і подряпин. Якщо плоди м’які або залишаються вм’ятини при натисканні, це ознака псування або перезрівання баклажанів.

Під час смаження баклажани вбирають багато олії, як губка. Якщо страва вийшла занадто жирною, можна додати трохи солі і залишити її трохи постояти.

В якості альтернативи під час смаження можна змастити скибочки баклажанів олією і готувати їх на грилі в духовці або обваляти їх перед смаженням на сковороді в паніруванні з сухарями або яйцем. Це створить "бар’єр" між олією та баклажанами.

Баклажани чудово вбирають аромати, і це можна використовувати на користь страв. Не потрібно перевантажувати їх важкими соусами, краще використовувати всілякі приправи. З їхньою допомогою можна експериментувати зі смаком страви, пристосовуючи її до власного смаку.

Баклажани — це універсальні овочі, які можна використовувати в різних стравах. Жарка не є єдиним способом приготування. Спробуйте експериментувати з ними за допомогою різних методів приготування.

Використовуючи всі ці поради, спробуйте приготувати "Тіщин язик". Від такої смакоти ви точно проковтнете свій!