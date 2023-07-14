Більше не будете смажити кабачки: найпростіший рецепт

Чудовий варіант приготування зелених овочів

Зараз, в сезон кабачків, ці смачні та корисні овочі входять до складу майже кожної другої страви. Якщо ви вже готували теплий салат з кабачками, зверніть увагу на цей рецепт овочевого гарніру. Для нього кабачки не потрібно смажити, достатньо нарізати й перемішати зі спеціями та сухарями, а потім просто закинути на деко і відправити в духовку.

Попри свою простоту, ця страва має дуже вишуканий смак. Рецептом поділились на Lady-Day.

Інгредієнти:

Кабачки молоді – 2 шт.

Часник – 3–4 зубчики

Суха приправа "Прованські трави" – 1 ч. ложка

Паприка мелена – 1 ч. ложка

Сметана 20% – 3 ст. ложки

Сухарі панірувальні – 2 ст. ложки

Сіль — 1 ч. ложка

Спосіб приготування:

Для цієї страви підходять тільки зовсім молоді кабачки з ніжною шкіркою і без насіння. Слід вимити їх у проточній воді, обсушити та нарізати на товсті півкола. Щоб вони мали привабливіший вигляд, краще нарізати їх фігурним ножем. Зубчики часнику очистити від сухої оболонки та дрібно нарізати. Викласти всі нарізані кабачки в об’ємну миску, посипати часником, паприкою, прованськими травами та панірувальними сухарями, посолити (краще до смаку) і заправити сметаною. Все ретельно перемішати. Перекласти суміш у форму для запікання та розрівняти. Готувати кабачки слід за температури 180 °С до м’якості. На це може піти від 35 хвилин до 1 години — залежно від вашої духовки.

Кабачки готують швидко і не потребують тонни олії, як при смаженні. Також ми розповідали, як готувати смачні в’ялені помідори.