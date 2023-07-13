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"Золоте" поєднання: страва з кабачків, після якої гості оближуть тарілку

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Страва смачна як холодною, так і гарячою
Страва смачна як холодною, так і гарячою. Фото Сегодня

Чудовий варіант перекусу або закуски

Зараз, в сезон кабачків чи не кожна друга страва містить цей смачний та корисний овоч. Якщо ви вже готували смачний кабачковий торт та оригінальні кабачки по-французьки, зверніть увагу на цей рецепт теплого овочевого салату.

Страва смакує як гарячою, так і холодною. Поєднання смаків виходить неймовірне. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 2 молодих кабачки
  • 2 морквини
  • 2 цибулини
  • 250 г шампіньйонів
  • сіль, перець — до смаку
  • соняшникова олія — для смаження

Спосіб приготування:

  1. Моркву чистимо від шкірки та натираємо на крупній тертушці. Цибулю нарізаємо кубиками, солимо.
  2. Тушкуємо овочі разом під кришкою — на олії та на повільному вогні. Згодом до овочів додаємо розрізані навпіл гриби. Тушкуємо їх, доки не пустять сік.
  3. Тим часом кабачки нарізаємо кружальцями. Додаємо їх до овочевої маси та тушкуємо — не більше 5 хвилин. Вони повинні залишитися хрумкими.

В самому кінці приправляємо страву сіллю і перцем. Страва виходить надзвичайно смачною. Також ми ділились рецептом пікантної кабачкової заготовки.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Салат #Закуска