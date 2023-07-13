"Золоте" поєднання: страва з кабачків, після якої гості оближуть тарілку
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Чудовий варіант перекусу або закуски
Зараз, в сезон кабачків чи не кожна друга страва містить цей смачний та корисний овоч. Якщо ви вже готували смачний кабачковий торт та оригінальні кабачки по-французьки, зверніть увагу на цей рецепт теплого овочевого салату.
Страва смакує як гарячою, так і холодною. Поєднання смаків виходить неймовірне. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 2 молодих кабачки
- 2 морквини
- 2 цибулини
- 250 г шампіньйонів
- сіль, перець — до смаку
- соняшникова олія — для смаження
Спосіб приготування:
- Моркву чистимо від шкірки та натираємо на крупній тертушці. Цибулю нарізаємо кубиками, солимо.
- Тушкуємо овочі разом під кришкою — на олії та на повільному вогні. Згодом до овочів додаємо розрізані навпіл гриби. Тушкуємо їх, доки не пустять сік.
- Тим часом кабачки нарізаємо кружальцями. Додаємо їх до овочевої маси та тушкуємо — не більше 5 хвилин. Вони повинні залишитися хрумкими.
В самому кінці приправляємо страву сіллю і перцем. Страва виходить надзвичайно смачною. Також ми ділились рецептом пікантної кабачкової заготовки.