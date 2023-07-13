"Золоте" поєднання: страва з кабачків, після якої гості оближуть тарілку

Чудовий варіант перекусу або закуски

Зараз, в сезон кабачків чи не кожна друга страва містить цей смачний та корисний овоч. Якщо ви вже готували смачний кабачковий торт та оригінальні кабачки по-французьки, зверніть увагу на цей рецепт теплого овочевого салату.

Страва смакує як гарячою, так і холодною. Поєднання смаків виходить неймовірне. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

2 молодих кабачки

2 морквини

2 цибулини

250 г шампіньйонів

сіль, перець — до смаку

соняшникова олія — для смаження

Спосіб приготування:

Моркву чистимо від шкірки та натираємо на крупній тертушці. Цибулю нарізаємо кубиками, солимо. Тушкуємо овочі разом під кришкою — на олії та на повільному вогні. Згодом до овочів додаємо розрізані навпіл гриби. Тушкуємо їх, доки не пустять сік. Тим часом кабачки нарізаємо кружальцями. Додаємо їх до овочевої маси та тушкуємо — не більше 5 хвилин. Вони повинні залишитися хрумкими.

В самому кінці приправляємо страву сіллю і перцем. Страва виходить надзвичайно смачною. Також ми ділились рецептом пікантної кабачкової заготовки.