Дивовижний рецепт: секрет, з яким вишневе варення буде неймовірно смачним

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Варення з вишні, мабуть, одні з найулюбленіших і найпопулярніших рецептів. Варення виходить ароматним з напрочуд насиченим кольором.

А що, якщо додати у вишневе варення какао-порошок? Вийде ароматне солодке варення "Вишня у шоколаді". Shuba розповідає, що така смакота готується, як і будь-яке інше варення-п’ятихвилинка — тричі доводиться до кипіння, вариться 5 хвилин і знімається з вогню до повного остигання. Спробуємо?

Як приготувати варення з какао-порошком "Вишня у шоколаді"

Інгредієнти на 10 порцій:

вишня – 1.5 кг;

цукор — 1 кг;

какао-порошок — 3 ст. л.;

пектин — 40 г;

цукор ванільний — 15 г.

Спосіб приготування:

Вишні помийте, переберіть, витягніть кісточки та плодоніжки, покладіть у каструлю і пюруйте занурювальним блендером. Додайте цукор і перемішайте. Таке варення необхідно проварювати та доводити до кипіння тричі. Вперше ставите на вогонь, доводьте до кипіння на повільному чи середньому вогні. З моменту закипання варення має прокипіти 5 хвилин. Зніміть з вогню та залиште до повного остигання на 8-10 годин. Потім поставте на вогонь вдруге. Доведіть до кипіння, з моменту закипання проваріть 5 хвилин і зніміть з вогню до охолодження на 8-10 годин. Втретє поставте на вогонь, доведіть до кипіння. Коли вишневе варення проварюватиметься втретє, в окремій сухій мисці змішайте пектин з какао-порошком. Какао-порошок обов’язково просійте. Додайте в суху суміш невелику кількість сиропу з каструлі і добре перемішайте до однорідності. Готову шоколадно-желейну суміш вилийте в каструлю з вишневим варенням. Додайте відразу ванільний цукор та перемішайте все. Дайте варенню закипіти і з моменту закипання прокип’ятіть 5 хвилин. Потім відразу розлийте по стерилізованих банках, закатайте, переверніть і укутайте до повного охолодження. Потім заберіть у темне прохолодне місце.

Видалити кісточки з вишні для приготування варення легко. Достатньо просто знати один лайфхак.