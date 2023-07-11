Страва, якої завжди мало: фантастичні кабачки по-французьки за 10 хвилин

Обов’язково приготуйте, поки є кабачки

Ми розповідали, як готувати кабачки по-корейськи. Наступна закуска готується швидко. Вона стане окрасою вашого святкового столу або смачним перекусом для домашніх.

Кабачки виходять просто неймовірні. Та й продукти для страви потрібні найпростіші.

Інгредієнти:

кабачки 500 г

помідор 3 шт

твердий сир 100 г

майонез 100 г

часник 3 зубчики

кріп 20 г

борошно 150 г

яйця 2-3 шт.

сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

Кабачки нарізаємо тоненькими кружальцями, солимо. З сіллю та перцем збиваємо яйця. Викладаємо в пласку тарілку борошно. Шматочки кабачків паніруємо в борошні, потім в яйці. Обсмажуємо на сковороді із двох сторін до рум’яності. У майонез додаємо часник і дрібно нарубаний кріп. Змащуємо охололі кабачки. Викладаємо їх на деко, зверху кладемо кружечки помідора і натертий сир. Запікаємо в розігрітій заздалегідь духовці. Це займе всього кілька хвилин — поки не розплавиться сир.

Ці кабачечки смачні як холодними, так і гарячими. Також ми розповідали, як приготувати ліниві ватрушки з сиром.