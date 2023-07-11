Страва, якої завжди мало: фантастичні кабачки по-французьки за 10 хвилин
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Обов’язково приготуйте, поки є кабачки
Ми розповідали, як готувати кабачки по-корейськи. Наступна закуска готується швидко. Вона стане окрасою вашого святкового столу або смачним перекусом для домашніх.
Кабачки виходять просто неймовірні. Та й продукти для страви потрібні найпростіші.
Інгредієнти:
- кабачки 500 г
- помідор 3 шт
- твердий сир 100 г
- майонез 100 г
- часник 3 зубчики
- кріп 20 г
- борошно 150 г
- яйця 2-3 шт.
- сіль та перець до смаку
Спосіб приготування:
- Кабачки нарізаємо тоненькими кружальцями, солимо. З сіллю та перцем збиваємо яйця. Викладаємо в пласку тарілку борошно.
- Шматочки кабачків паніруємо в борошні, потім в яйці. Обсмажуємо на сковороді із двох сторін до рум’яності.
- У майонез додаємо часник і дрібно нарубаний кріп. Змащуємо охололі кабачки. Викладаємо їх на деко, зверху кладемо кружечки помідора і натертий сир.
- Запікаємо в розігрітій заздалегідь духовці. Це займе всього кілька хвилин — поки не розплавиться сир.
Ці кабачечки смачні як холодними, так і гарячими. Також ми розповідали, як приготувати ліниві ватрушки з сиром.