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Страва, якої завжди мало: фантастичні кабачки по-французьки за 10 хвилин

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий варіант закуски
Чудовий варіант закуски. Фото receptisalatov.com

Обов’язково приготуйте, поки є кабачки

Ми розповідали, як готувати кабачки по-корейськи. Наступна закуска готується швидко. Вона стане окрасою вашого святкового столу або смачним перекусом для домашніх.

Кабачки виходять просто неймовірні. Та й продукти для страви потрібні найпростіші.

Інгредієнти:

  • кабачки 500 г
  • помідор 3 шт
  • твердий сир 100 г
  • майонез 100 г
  • часник 3 зубчики
  • кріп 20 г
  • борошно 150 г
  • яйця 2-3 шт.
  • сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

  1. Кабачки нарізаємо тоненькими кружальцями, солимо. З сіллю та перцем збиваємо яйця. Викладаємо в пласку тарілку борошно.
  2. Шматочки кабачків паніруємо в борошні, потім в яйці. Обсмажуємо на сковороді із двох сторін до рум’яності.
  3. У майонез додаємо часник і дрібно нарубаний кріп. Змащуємо охололі кабачки. Викладаємо їх на деко, зверху кладемо кружечки помідора і натертий сир.
  4. Запікаємо в розігрітій заздалегідь духовці. Це займе всього кілька хвилин — поки не розплавиться сир.

Ці кабачечки смачні як холодними, так і гарячими. Також ми розповідали, як приготувати ліниві ватрушки з сиром.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Закуска #Святковий стіл