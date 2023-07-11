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Блюдо, которого всегда мало: фантастические кабачки по-французски за 10 минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Великолепный вариант закуски
Великолепный вариант закуски. Фото receptisalatov.com

Обязательно приготовьте, пока есть кабачки

Мы рассказывали, как готовить кабачки по-корейски. Следующая закуска готовится быстро. Она станет украшением вашего праздничного стола или вкусным перекусом для домашних.

Кабачки получаются просто невероятные. Да и продукты для блюда нужны самые простые.

Ингредиенты:

  • кабачки 500 г
  • помидор 3 шт
  • твердый творог 100 г
  • майонез 100 г
  • чеснок 3 зубчика
  • укроп 20 г
  • мука 150 г
  • яйца 2-3 шт.
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарезаем тоненькими кружочками, солим. С солью и перцем взбиваем яйца. Выкладываем в плоскую тарелку муку.
  2. Кусочки кабачков панируем в муке, затем в яйце. Обжариваем сковороду с двух сторон до румяности.
  3. В майонез добавляем чеснок и мелко нарубленный укроп. Смазываем остывшие кабачки. Выкладываем их на противень, сверху кладем кружочки помидора и натертый сыр.
  4. Запекаем в разогретой заранее духовке. Это займет всего несколько минут – пока не расплавится сыр.

Эти кабачки вкусны как холодными, так и горячими. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые ватрушки с сыром.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Закуска #Праздничный стол