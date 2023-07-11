Блюдо, которого всегда мало: фантастические кабачки по-французски за 10 минут

Обязательно приготовьте, пока есть кабачки

Мы рассказывали, как готовить кабачки по-корейски. Следующая закуска готовится быстро. Она станет украшением вашего праздничного стола или вкусным перекусом для домашних.

Кабачки получаются просто невероятные. Да и продукты для блюда нужны самые простые.

Ингредиенты:

кабачки 500 г

помидор 3 шт

твердый творог 100 г

майонез 100 г

чеснок 3 зубчика

укроп 20 г

мука 150 г

яйца 2-3 шт.

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Кабачки нарезаем тоненькими кружочками, солим. С солью и перцем взбиваем яйца. Выкладываем в плоскую тарелку муку. Кусочки кабачков панируем в муке, затем в яйце. Обжариваем сковороду с двух сторон до румяности. В майонез добавляем чеснок и мелко нарубленный укроп. Смазываем остывшие кабачки. Выкладываем их на противень, сверху кладем кружочки помидора и натертый сыр. Запекаем в разогретой заранее духовке. Это займет всего несколько минут – пока не расплавится сыр.

Эти кабачки вкусны как холодными, так и горячими. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые ватрушки с сыром.