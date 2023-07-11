Блюдо, которого всегда мало: фантастические кабачки по-французски за 10 минут
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Обязательно приготовьте, пока есть кабачки
Мы рассказывали, как готовить кабачки по-корейски. Следующая закуска готовится быстро. Она станет украшением вашего праздничного стола или вкусным перекусом для домашних.
Кабачки получаются просто невероятные. Да и продукты для блюда нужны самые простые.
Ингредиенты:
- кабачки 500 г
- помидор 3 шт
- твердый творог 100 г
- майонез 100 г
- чеснок 3 зубчика
- укроп 20 г
- мука 150 г
- яйца 2-3 шт.
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Кабачки нарезаем тоненькими кружочками, солим. С солью и перцем взбиваем яйца. Выкладываем в плоскую тарелку муку.
- Кусочки кабачков панируем в муке, затем в яйце. Обжариваем сковороду с двух сторон до румяности.
- В майонез добавляем чеснок и мелко нарубленный укроп. Смазываем остывшие кабачки. Выкладываем их на противень, сверху кладем кружочки помидора и натертый сыр.
- Запекаем в разогретой заранее духовке. Это займет всего несколько минут – пока не расплавится сыр.
Эти кабачки вкусны как холодными, так и горячими. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые ватрушки с сыром.