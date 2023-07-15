Чим відмити руки після чищення грибів: поради бабусі

Вам допоможуть два кошти

Сезон грибів починається з ранньої весни, а закінчується пізно восени. Їхні види можна зустріти і влітку, і восени, тому грибних "мисливців" можна зустрічати у лісі не один місяць.

На жаль, після приємного процесу "полювання" на гриби йде не найприємніша частина — чищення. Якщо ваш улов був чималим, то на цю процедуру потрібно витратити багато часу. До того ж гриби після себе залишають безліч бруду та нальоту на руках, які відмиваються не так вже й легко. Разом зі "Знай.UA" розповімо про лайфхаків, які допоможуть відмити руки. Цими хитрощами користувалися ще наші бабусі. Вам знадобляться всього два продукти та пару хвилин часу.

Як відмити руки після чищення грибів

Вам у цьому допоможе звичайний оцет. Для приготування розчину змішайте 250 мл оцту з 1 л теплої води і потримайте лише кілька хвилин. Оцет за цей час набере реакції з ферментами грибного соку і ваша шкіра почне світлішати. Після процедури руки слід ретельно вимити з милом.

Якщо у вас вдома скінчився оцет, вам допоможе лимонний сік чи лимонна кислота. Опустіть руки в лимонний сік і потримайте 2-3 хвилини, потім також вимийте їх із милом. Якщо ви використовуєте кислоту – розчиніть весь пакетик у літрі теплої води, опустіть руки та після цього помийте з милом.

Ви вже почистили гриби? Посмажте їх у сметані та насолоджуйтесь!