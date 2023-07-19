Хрумка закуска на кожен день: від кабачків по-корейськи не відірветеся, поки все не з’їсте
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Перед такою закускою ніхто не встоїть
Кабачки – це овочі, з якими можна фантазувати. З них можна приготувати безліч різноманітних страв — від кабачків французькою до неймовірних салатів на зиму.
А ще з кабачків можна приготувати неймовірну закуску по-корейськи за рецептом"Це Смак". Це неймовірно смачна, універсальна та неймовірно корисна страва. Спробуйте і ви не пошкодуєте.
Як приготувати кабачки по-корейськи
Інгредієнти на 6 порцій:
- кабачок – 500 г;
- морква – 200 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- соняшникова олія – 50 мл;
- кунжут — 1 ч. л.;
- часник — 4 зуб.;
- лимонний сік – 1 ст. л.;
- червоний перець мелений – 0,5 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- мед — 2 ч. л.;
- соєвий соус – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Наріжте кабачки тонкими кружальцями. Якщо у вас великі кабачки, нарізайте їх півкільцями.
- Викладіть нарізані кабачки в глибокій мисці, додайте сіль, перемішайте і дайте кабачкам постояти 30 хвилин.
- Почистьте моркву і наріжте її соломкою або натріть на терці для моркви по-корейськи. Перекладіть моркву в окрему миску, посоліть до смаку, перемішайте і залиште на півгодини.
- Очистьте і пропустіть через прес часник, додайте соєвий соус, лимонний сік та мед. Все перемішайте з червоним гострим перцем та паприкою.
- Вижміть і злити зайву рідину з кабачків і моркви, перемішайте їх. Влийте заправку.
- Розігрійте на сковороді 50 г рослинної олії та додайте її в закуску, перемішайте. Додайте нарізану зелень, перемішайте і відправте в холодильник на 20 хвилин.
Перед подачею кабачків корейською до улюбленого м’яса прикрасьте закуску кунжутним насінням. Смачного!