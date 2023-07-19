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Хрумка закуска на кожен день: від кабачків по-корейськи не відірветеся, поки все не з’їсте

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Краще кабачків по-корейськи закуски не знайдете
Краще кабачків по-корейськи закуски не знайдете. Фото cesmak.info

Перед такою закускою ніхто не встоїть

Кабачки – це овочі, з якими можна фантазувати. З них можна приготувати безліч різноманітних страв — від кабачків французькою до неймовірних салатів на зиму.

А ще з кабачків можна приготувати неймовірну закуску по-корейськи за рецептом"Це Смак". Це неймовірно смачна, універсальна та неймовірно корисна страва. Спробуйте і ви не пошкодуєте.

Як приготувати кабачки по-корейськи

Інгредієнти на 6 порцій:

  • кабачок – 500 г;
  • морква – 200 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • соняшникова олія – 50 мл;
  • кунжут — 1 ч. л.;
  • часник — 4 зуб.;
  • лимонний сік – 1 ст. л.;
  • червоний перець мелений – 0,5 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • мед — 2 ч. л.;
  • соєвий соус – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте кабачки тонкими кружальцями. Якщо у вас великі кабачки, нарізайте їх півкільцями.
  2. Викладіть нарізані кабачки в глибокій мисці, додайте сіль, перемішайте і дайте кабачкам постояти 30 хвилин.
  3. Почистьте моркву і наріжте її соломкою або натріть на терці для моркви по-корейськи. Перекладіть моркву в окрему миску, посоліть до смаку, перемішайте і залиште на півгодини.
  4. Очистьте і пропустіть через прес часник, додайте соєвий соус, лимонний сік та мед. Все перемішайте з червоним гострим перцем та паприкою.
  5. Вижміть і злити зайву рідину з кабачків і моркви, перемішайте їх. Влийте заправку.
  6. Розігрійте на сковороді 50 г рослинної олії та додайте її в закуску, перемішайте. Додайте нарізану зелень, перемішайте і відправте в холодильник на 20 хвилин.

Перед подачею кабачків корейською до улюбленого м’яса прикрасьте закуску кунжутним насінням. Смачного!

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