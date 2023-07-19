Хрустящая закуска на каждый день: от кабачков по-корейски не оторветесь, пока все не съедите

Перед такой закуской никто не устоит

Кабачки – это овощи с которыми можно фантазировать. Из них можно приготовить множество самых разнообразных блюд – от кабачков по-французски до невероятных салатов на зиму.

А еще из кабачков можно приготовить невероятную закуску по-корейски по рецепту "Це Смак". Это невероятно вкусное, универсальное и невероятно полезное блюдо. Попробуйте – и вы не пожалеете.

Как приготовить кабачки по-корейски

Ингредиенты на 6 порций:

кабачок – 500 г;

морковь – 200 г;

соль – 1 ч. л.;

подсолнечное масло – 50 мл;

кунжут – 1 ч. л.;

чеснок – 4 зуб.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

красный перец молотый – 0,5 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

мед – 2 ч. л.;

соевый соус – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Нарежьте кабачки тонкими кружочками. Если у вас большие кабачки, порезайте их полукольцами. Выложите нарезанные кабачки в глубокой миске, добавьте соль, перемешайте и дайте постоять кабачкам 30 минут. Почистите морковь и нарежьте ее соломкой или натрите на специальной терке для моркови по-корейски. Переложите морковь в отдельную миску, посолите по вкусу, перемешайте и оставьте на полчаса. Очистите и пропустите через пресс чеснок, добавьте соевый соус, лимонный сок и мед. Все перемешайте с красным острым перцем и паприкой. Выжмите и слейте лишнюю жидкость из кабачков и моркови, перемешайте их. Влейте заправку. Разогрейте на сковороде 50 г растительного масла и добавьте его в закуску, перемешайте. Добавьте нарезанную зелень, перемешайте и отправьте в холодильник на 20 минут.

Перед подачей кабачков по-корейски к любимому мясу украсьте закуску кунжутными семенами. Приятного аппетита!