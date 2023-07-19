Хрустящая закуска на каждый день: от кабачков по-корейски не оторветесь, пока все не съедите
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Перед такой закуской никто не устоит
Кабачки – это овощи с которыми можно фантазировать. Из них можно приготовить множество самых разнообразных блюд – от кабачков по-французски до невероятных салатов на зиму.
А еще из кабачков можно приготовить невероятную закуску по-корейски по рецепту "Це Смак". Это невероятно вкусное, универсальное и невероятно полезное блюдо. Попробуйте – и вы не пожалеете.
Как приготовить кабачки по-корейски
Ингредиенты на 6 порций:
- кабачок – 500 г;
- морковь – 200 г;
- соль – 1 ч. л.;
- подсолнечное масло – 50 мл;
- кунжут – 1 ч. л.;
- чеснок – 4 зуб.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- красный перец молотый – 0,5 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- мед – 2 ч. л.;
- соевый соус – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Нарежьте кабачки тонкими кружочками. Если у вас большие кабачки, порезайте их полукольцами.
- Выложите нарезанные кабачки в глубокой миске, добавьте соль, перемешайте и дайте постоять кабачкам 30 минут.
- Почистите морковь и нарежьте ее соломкой или натрите на специальной терке для моркови по-корейски. Переложите морковь в отдельную миску, посолите по вкусу, перемешайте и оставьте на полчаса.
- Очистите и пропустите через пресс чеснок, добавьте соевый соус, лимонный сок и мед. Все перемешайте с красным острым перцем и паприкой.
- Выжмите и слейте лишнюю жидкость из кабачков и моркови, перемешайте их. Влейте заправку.
- Разогрейте на сковороде 50 г растительного масла и добавьте его в закуску, перемешайте. Добавьте нарезанную зелень, перемешайте и отправьте в холодильник на 20 минут.
Перед подачей кабачков по-корейски к любимому мясу украсьте закуску кунжутными семенами. Приятного аппетита!