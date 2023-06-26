Еврейский способ приготовления курицы: для этого рецепта нужно всего два основных ингредиента

Такое блюдо готовится быстро, просто, но результат вас ошеломит

Курица – универсальное блюдо, которое выручит в любой момент. Она быстро готовится и всегда получается вкусно, к тому же уместна и к праздничному столу, и для семейного ужина.

Если вы уже устали готовить куриное мясо по классическому рецепту и хочется чего-то небанального, то приготовьте птицу по еврейскому рецепту. Рrostoway советует для этого блюда приготовить необычный соус – смешать лук с содой. Благодаря соде лук начнет быстро загустеть и приобретет насыщенный золотистый цвет. В результате вы получите сочное блюдо с легким кисло-сладким привкусом и румяной корочкой.

Как приготовить курицу по-еврейски

Ингредиенты:

любое мясо курицы — 1кг;

лук – 3 шт.;

сода — 0,5 ч.л.;

соль, перец, специи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Обжарьте мясо на растительном масле со всех сторон до образования золотистой корочки. Нарежьте полукольцами лук. Пожарьте в масле, в котором жарили курицу, около 5 минут. Посыпьте лук содой – постепенно он станет мягким и будет превращаться в соус. Добавьте в соус мясо. Посолите, поперчите и добавьте чеснок по вкусу. Курица по еврейскому рецепту готова. Приятного аппетита.

Для этого рецепта нужно разобрать курицу таким образом, чтобы очистить ее от антибиотиков. "Телеграф" ранее рассказывал, как это можно сделать.