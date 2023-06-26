Єврейський спосіб приготування курки: для цього рецепту потрібно всього два основні інгредієнти

Така страва готується швидко та просто, але результат вас приголомшить

Курка — універсальне блюдо, яке виручить у будь-який момент. Вона швидко готується і завжди виходить смачно, до того ж, доречна і до святкового столу, і для сімейної вечері.

Якщо ви вже втомилися готувати куряче м’ясо за класичним рецептом і хочеться чогось небанального, то приготуйте птаха за єврейським рецептом. Рrostoway радить для цієї страви приготувати незвичайний соус – змішати цибулю з содою. Завдяки соді цибуля почне швидко загуснути і набуде насиченого золотистого кольору. В результаті ви отримаєте соковиту страву з легким кисло-солодким присмаком та рум’яною скоринкою.

Як приготувати курку по-єврейськи

Інгредієнти:

будь-яке м’ясо курки — 1кг;

цибуля – 3 шт.;

сода — 0,5 ч.л.;

сіль, перець, спеції – на свій смак.

Спосіб приготування:

Обсмажте м’ясо на олії з усіх боків до утворення золотистої скоринки. Наріжте півкільцями цибулю. Посмажте в маслі, в якому смажили курку, близько 5 хвилин. Посипте цибулю содою – поступово вона стане м’якою і перетворюватиметься на соус. Додайте до соусу м’ясо. Посоліть, поперчіть і додайте часник до смаку. Курка за єврейським рецептом готова. Смачного.

Для цього рецепту потрібно розібрати курку таким чином, щоб очистити її від антибіотиків. "Телеграф" раніше розповідав, як це можна зробити.