Єврейський спосіб приготування курки: для цього рецепту потрібно всього два основні інгредієнти
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Така страва готується швидко та просто, але результат вас приголомшить
Курка — універсальне блюдо, яке виручить у будь-який момент. Вона швидко готується і завжди виходить смачно, до того ж, доречна і до святкового столу, і для сімейної вечері.
Якщо ви вже втомилися готувати куряче м’ясо за класичним рецептом і хочеться чогось небанального, то приготуйте птаха за єврейським рецептом. Рrostoway радить для цієї страви приготувати незвичайний соус – змішати цибулю з содою. Завдяки соді цибуля почне швидко загуснути і набуде насиченого золотистого кольору. В результаті ви отримаєте соковиту страву з легким кисло-солодким присмаком та рум’яною скоринкою.
Як приготувати курку по-єврейськи
Інгредієнти:
- будь-яке м’ясо курки — 1кг;
- цибуля – 3 шт.;
- сода — 0,5 ч.л.;
- сіль, перець, спеції – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Обсмажте м’ясо на олії з усіх боків до утворення золотистої скоринки.
- Наріжте півкільцями цибулю. Посмажте в маслі, в якому смажили курку, близько 5 хвилин.
- Посипте цибулю содою – поступово вона стане м’якою і перетворюватиметься на соус. Додайте до соусу м’ясо.
- Посоліть, поперчіть і додайте часник до смаку. Курка за єврейським рецептом готова. Смачного.
Для цього рецепту потрібно розібрати курку таким чином, щоб очистити її від антибіотиків. "Телеграф" раніше розповідав, як це можна зробити.