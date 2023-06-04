"Кабачки по-французьки": ніхто не здогадається, що в рецепті немає м’яса

Щоб урізноманітнити страву, достатньо лише змінити спеції

Кабачки в клярі — це дуже проста і смачна альтернатива кабачковим стравам, що набридли. Для приготування таких кабачків можна використовувати найпростіший кляр, але завдяки йому є дуже ніжна, м’яка і приємна текстура.

Завдяки сирному паніруванню та обсмаженню такі кабачки на смак виходять майже як м’ясо. "Школа життя" радить міняти спеції — таким чином ви щоразу отримуватимете нову страву.

Як приготувати кабачки в клярі

Інгредієнти:

2 середні кабачки;

сіль та чорний мелений перець – на свій смак;

100 грамів будь-якого твердого сиру;

по чайній ложці сухої петрушки та паприки;

4 яйця;

100 грамів панірувальних сухарів;

50 г борошна.

Спосіб приготування:

Кабачки чистити не потрібно, тільки зробити на них кілька смуг виделкою. Нарізати тонкими пластинками в глибоку миску, посолити, поперчити та залишити на 15 хвилин. В окремій мисці змішати сир, петрушку, паприку, яйця. В іншій ємності перемішати борошно та панірувальні сухарі. Тепер кожен кабачок послідовно опустити в суміш сиру та в панірування. Обсмажити овочі на попередньо розігрітій сковороді по 4 хвилини з кожного боку.

Подавайте приготовлені кабачки у клярі з домашнім майонезом. Ваша страва вийде ресторанною.