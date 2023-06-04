"Кабачки по-французьки": ніхто не здогадається, що в рецепті немає м’яса
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Щоб урізноманітнити страву, достатньо лише змінити спеції
Кабачки в клярі — це дуже проста і смачна альтернатива кабачковим стравам, що набридли. Для приготування таких кабачків можна використовувати найпростіший кляр, але завдяки йому є дуже ніжна, м’яка і приємна текстура.
Завдяки сирному паніруванню та обсмаженню такі кабачки на смак виходять майже як м’ясо. "Школа життя" радить міняти спеції — таким чином ви щоразу отримуватимете нову страву.
Як приготувати кабачки в клярі
Інгредієнти:
- 2 середні кабачки;
- сіль та чорний мелений перець – на свій смак;
- 100 грамів будь-якого твердого сиру;
- по чайній ложці сухої петрушки та паприки;
- 4 яйця;
- 100 грамів панірувальних сухарів;
- 50 г борошна.
Спосіб приготування:
- Кабачки чистити не потрібно, тільки зробити на них кілька смуг виделкою. Нарізати тонкими пластинками в глибоку миску, посолити, поперчити та залишити на 15 хвилин.
- В окремій мисці змішати сир, петрушку, паприку, яйця. В іншій ємності перемішати борошно та панірувальні сухарі.
- Тепер кожен кабачок послідовно опустити в суміш сиру та в панірування.
- Обсмажити овочі на попередньо розігрітій сковороді по 4 хвилини з кожного боку.
Подавайте приготовлені кабачки у клярі з домашнім майонезом. Ваша страва вийде ресторанною.