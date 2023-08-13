Близькі подумають, що це гриби: найсмачніший рецепт маринованих кабачків
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Близькі здивуються, коли дізнаються рецепт
Кабачки – один із найпопулярніших літніх овочів. Він заготовляється на зиму найрізноманітнішими способами: приголомшливі закуски та салати, варення та супи.
Рецепт "УНІАН" — незвичайний: спробувавши такі кабачки, близькі та друзі подумають, що це гриби та вони обов’язково попросять добавку. Ця страва відмінно підійде до будь-якого гарніру, тому ви легко зможете подати до них улюблену м’ясну чи рибну страву.
Як приготувати мариновані кабачки
Інгредієнти:
- кабачки — 1,5 кг;
- часник — 3-4 зубчики;
- перець гострий свіжий – 1 шт.;
- зелень кропу та петрушки — по 0,25 пучка;
- олія рослинна — 120 мл;
- оцет столовий 9% — 120 мл;
- цукор — 3 ст. л.;
- сіль — 1 ст. л.;
- перець чорний мелений — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Кабачки вимийте, наріжте шматочками та викладіть у миску. До них додайте пропущений через прес часник, сіль, перець, цукор, олію, перемішайте
- Туди ж відправте подрібнену зелень і гострий перець, полийте оцтом, перемішайте і залиште на 3 години.
- Отриману масу викладіть у банки, закрийте кришками, простерилізуйте банки та закрутіть. Переверніть банки, накрийте рушником, залиште у темному місці до повного остигання.
Якщо ви любите кабачки, рекомендуємо звернути увагу на "ледачу" кабачкову ікру за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь неймовірною стравою до наступного сезону!