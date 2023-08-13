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Близькі подумають, що це гриби: найсмачніший рецепт маринованих кабачків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Відмінна закуска до будь-яких страв — мариновані кабачки
Відмінна закуска до будь-яких страв — мариновані кабачки. Фото recepty.24tv.ua

Близькі здивуються, коли дізнаються рецепт

Кабачки – один із найпопулярніших літніх овочів. Він заготовляється на зиму найрізноманітнішими способами: приголомшливі закуски та салати, варення та супи.

Рецепт "УНІАН" — незвичайний: спробувавши такі кабачки, близькі та друзі подумають, що це гриби та вони обов’язково попросять добавку. Ця страва відмінно підійде до будь-якого гарніру, тому ви легко зможете подати до них улюблену м’ясну чи рибну страву.

Як приготувати мариновані кабачки

Інгредієнти:

  • кабачки — 1,5 кг;
  • часник — 3-4 зубчики;
  • перець гострий свіжий – 1 шт.;
  • зелень кропу та петрушки — по 0,25 пучка;
  • олія рослинна — 120 мл;
  • оцет столовий 9% — 120 мл;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • перець чорний мелений — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки вимийте, наріжте шматочками та викладіть у миску. До них додайте пропущений через прес часник, сіль, перець, цукор, олію, перемішайте
  2. Туди ж відправте подрібнену зелень і гострий перець, полийте оцтом, перемішайте і залиште на 3 години.
  3. Отриману масу викладіть у банки, закрийте кришками, простерилізуйте банки та закрутіть. Переверніть банки, накрийте рушником, залиште у темному місці до повного остигання.

Якщо ви любите кабачки, рекомендуємо звернути увагу на "ледачу" кабачкову ікру за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь неймовірною стравою до наступного сезону!

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