Близькі подумають, що це гриби: найсмачніший рецепт маринованих кабачків

Близькі здивуються, коли дізнаються рецепт

Кабачки – один із найпопулярніших літніх овочів. Він заготовляється на зиму найрізноманітнішими способами: приголомшливі закуски та салати, варення та супи.

Рецепт "УНІАН" — незвичайний: спробувавши такі кабачки, близькі та друзі подумають, що це гриби та вони обов’язково попросять добавку. Ця страва відмінно підійде до будь-якого гарніру, тому ви легко зможете подати до них улюблену м’ясну чи рибну страву.

Як приготувати мариновані кабачки

Інгредієнти:

кабачки — 1,5 кг;

часник — 3-4 зубчики;

перець гострий свіжий – 1 шт.;

зелень кропу та петрушки — по 0,25 пучка;

олія рослинна — 120 мл;

оцет столовий 9% — 120 мл;

цукор — 3 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.;

перець чорний мелений — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Кабачки вимийте, наріжте шматочками та викладіть у миску. До них додайте пропущений через прес часник, сіль, перець, цукор, олію, перемішайте Туди ж відправте подрібнену зелень і гострий перець, полийте оцтом, перемішайте і залиште на 3 години. Отриману масу викладіть у банки, закрийте кришками, простерилізуйте банки та закрутіть. Переверніть банки, накрийте рушником, залиште у темному місці до повного остигання.

Якщо ви любите кабачки, рекомендуємо звернути увагу на "ледачу" кабачкову ікру за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь неймовірною стравою до наступного сезону!