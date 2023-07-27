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Не відрізнити від ананасів: шедевральний рецепт консервованих кабачків

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Чудовий варіант незвичної заготівлі
Чудовий варіант незвичної заготівлі. Фото Коліжанка

Якщо ви не знали, що робити з кабачками

Заготівля на зиму з кабачків може бути будь-якою, адже цей овоч абсолютно універсальний. Якщо ви вже готували смачне кабачкове варення, зверніть увагу на цей рецепт консервації.

Солодкі кабачки, заготовлені цим методом, виходять один в один схожі на смак на консервовані ананаси. Це не банальний салат, не просто закуска, це справжнісінький шедевр. Як їх готувати, розповіли на порталі "Коліжанка".

Інгредієнти:

  • Кабачок (очищений) 1 кг
  • Лимонна кислота 0,5 ч.л.
  • Цукор 0,5 скл.
  • Ананасовий сік 350 мл

Спосіб приготування:

  1. Чистимо кабачки від шкірки та нарізаємо кубиками. Якщо кабачки вже перезрілі, потрібно не лише зняти шкірку, а й видалити насіння.
  2. У каструлю вливаємо ананасовий сік. Викладаємо шматочки кабачків, додаємо цукор та лимонну кислоту.
  3. Всю масу доводимо до кипіння, варимо 15 хвилин. Під час варіння кабачки повинні "осісти" і дати сік.
  4. Кабачки розкладаємо по стерилізованих баночках і закриваємо. Охололу заготівлю зберігаємо в прохолодному місці.

Ця солодка і соковита заготівля — чудова начинка для пирогів та булочок. Також дуже смачно покласти кілька ложок у креманку до домашнього морозива.

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#Рецепт #Кабачки #Консервація #Заготівля