Не відрізнити від ананасів: шедевральний рецепт консервованих кабачків
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Якщо ви не знали, що робити з кабачками
Заготівля на зиму з кабачків може бути будь-якою, адже цей овоч абсолютно універсальний. Якщо ви вже готували смачне кабачкове варення, зверніть увагу на цей рецепт консервації.
Солодкі кабачки, заготовлені цим методом, виходять один в один схожі на смак на консервовані ананаси. Це не банальний салат, не просто закуска, це справжнісінький шедевр. Як їх готувати, розповіли на порталі "Коліжанка".
Інгредієнти:
- Кабачок (очищений) 1 кг
- Лимонна кислота 0,5 ч.л.
- Цукор 0,5 скл.
- Ананасовий сік 350 мл
Спосіб приготування:
- Чистимо кабачки від шкірки та нарізаємо кубиками. Якщо кабачки вже перезрілі, потрібно не лише зняти шкірку, а й видалити насіння.
- У каструлю вливаємо ананасовий сік. Викладаємо шматочки кабачків, додаємо цукор та лимонну кислоту.
- Всю масу доводимо до кипіння, варимо 15 хвилин. Під час варіння кабачки повинні "осісти" і дати сік.
- Кабачки розкладаємо по стерилізованих баночках і закриваємо. Охололу заготівлю зберігаємо в прохолодному місці.
Ця солодка і соковита заготівля — чудова начинка для пирогів та булочок. Також дуже смачно покласти кілька ложок у креманку до домашнього морозива.