Ніхто не здогадається, з чого варення: рецепт неймовірної заготовки

Рецепт варення з кабачків та цитрусів

Якщо ви вже готували всі можливі солоні заготовки з кабачків, включно з кабачками по-корейськи, час звернути увагу на солодкі. Це може здатися дивним, але потенціал кабачка — безмірний.

Скуштувавши таке варення, ваші гості ніколи не здогадаються, з чого воно зроблене. Рецептом на своєму сайті поділився Євген Клопотенко. Кабачкове варення з апельсином і лимоном готується так само просто, як і з ягід чи фруктів. Для варення треба брати молоді кабачки. Якщо такої можливості немає, овочі треба почистити від шкірки та насіння.

Інгредієнти:

1 кг молодих кабачків

600 г цукру

100 мл води

1 коробочка кардамону

1 лимон (сік)

1 апельсин (сік та цедра)

Спосіб приготування:

Помийте кабачки та зріжте хвостики. Наріжте овочі невеликими кубиками приблизно однакового розміру. Ретельно помийте апельсин та натріть цедру на дрібній тертці, не зачіпаючи білу гірку частину. Вичавіть з апельсина сік. Викладіть кубики кабачків у каструлю та влийте воду. Додайте цукор, кардамон, цедру та сік апельсина. Доведіть до кипіння, після цього зменшіть вогонь і варіть ще 45 хвилин, періодично помішуючи. За цей час волога трохи випарується та утвориться пектин. Тим часом розігрійте духовку до температури 180 градусів та поставте банки стерилізуватися на 20 хвилин. Кришки покладіть у киплячу воду та стерилізуйте хвилину. Приберіть з вогню та діставайте з рідини тоді, коли будете використовувати. Додайте у каструлю до кабачків сік 1 лимона, перемішайте та проваріть все разом ще 5 хвилин. Викладіть варення у стерилізовану банку та закрийте кришкою.

Варення виходить дуже смачне. Воно чудово підходить до тоненьких млинців.