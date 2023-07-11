Ніхто не здогадається, з чого варення: рецепт неймовірної заготовки
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Рецепт варення з кабачків та цитрусів
Якщо ви вже готували всі можливі солоні заготовки з кабачків, включно з кабачками по-корейськи, час звернути увагу на солодкі. Це може здатися дивним, але потенціал кабачка — безмірний.
Скуштувавши таке варення, ваші гості ніколи не здогадаються, з чого воно зроблене. Рецептом на своєму сайті поділився Євген Клопотенко. Кабачкове варення з апельсином і лимоном готується так само просто, як і з ягід чи фруктів. Для варення треба брати молоді кабачки. Якщо такої можливості немає, овочі треба почистити від шкірки та насіння.
Інгредієнти:
- 1 кг молодих кабачків
- 600 г цукру
- 100 мл води
- 1 коробочка кардамону
- 1 лимон (сік)
- 1 апельсин (сік та цедра)
Спосіб приготування:
- Помийте кабачки та зріжте хвостики. Наріжте овочі невеликими кубиками приблизно однакового розміру.
- Ретельно помийте апельсин та натріть цедру на дрібній тертці, не зачіпаючи білу гірку частину. Вичавіть з апельсина сік.
- Викладіть кубики кабачків у каструлю та влийте воду. Додайте цукор, кардамон, цедру та сік апельсина.
- Доведіть до кипіння, після цього зменшіть вогонь і варіть ще 45 хвилин, періодично помішуючи. За цей час волога трохи випарується та утвориться пектин.
- Тим часом розігрійте духовку до температури 180 градусів та поставте банки стерилізуватися на 20 хвилин. Кришки покладіть у киплячу воду та стерилізуйте хвилину. Приберіть з вогню та діставайте з рідини тоді, коли будете використовувати.
- Додайте у каструлю до кабачків сік 1 лимона, перемішайте та проваріть все разом ще 5 хвилин. Викладіть варення у стерилізовану банку та закрийте кришкою.
Варення виходить дуже смачне. Воно чудово підходить до тоненьких млинців.